Форма американских мопехов не выдержала 45-градусного мороза

Обмундирование морпехов США не выдержало суровых условий во время учений в Арктике, сообщает military.com. На маневрах Joint Viking 2017, которые проходили в местечке Порсангер на севере Норвегии выяснилось, что форма приходить в негодность при сильных морозах.



Фото: Marine Corps

Производители формы для морпехов не учли, что при столь низких температурах влага может замерзать в слоях одежды, которая еще и рвалась по швам. Пластиковые детали рюкзаков, ботинок, креплений лыж потрескались или лопнули, а застежки-молнии от костюмов не работали.

Офицер логистики лейтенант Брайан Даффи рассказал, что вынужден был сделать заказ на дополнительные 50 пластиковых рюкзаков, взамен потресковшихся на морозе.

Попавшим в неприятную ситуацию морпехам пришлось импровизировать укреплять форму и самостоятельно утепляться с помощью ткани для парашютов. Сейчас для морпехов разрабатывается форма с лучшими характеристиками, которая поможет уверенно протиовстоять холоду.

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