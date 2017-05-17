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Форма американских мопехов не выдержала 45-градусного мороза
Обмундирование морпехов США не выдержало суровых условий во время учений в Арктике,
Производители формы для морпехов не учли, что при столь низких температурах влага может замерзать в слоях одежды, которая еще и рвалась по швам. Пластиковые детали рюкзаков, ботинок, креплений лыж потрескались или лопнули, а застежки-молнии от костюмов не работали.
Офицер логистики лейтенант Брайан Даффи рассказал, что вынужден был сделать заказ на дополнительные 50 пластиковых рюкзаков, взамен потресковшихся на морозе.
Попавшим в неприятную ситуацию морпехам пришлось импровизировать укреплять форму и самостоятельно утепляться с помощью ткани для парашютов. Сейчас для морпехов разрабатывается форма с лучшими характеристиками, которая поможет уверенно протиовстоять холоду.
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Пластиковые детали рюкзаков, ботинок, креплений лыж потрескались или лопнули, а застежки-молнии от костюмов не работали.
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