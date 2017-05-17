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Форма американских мопехов не выдержала 45-градусного мороза

18.05.2017 17:03 — Разное | Tut.by  
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Обмундирование морпехов США не выдержало суровых условий во время учений в Арктике, сообщает military.com. На маневрах Joint Viking 2017, которые проходили  в местечке Порсангер на севере Норвегии выяснилось, что форма приходить в негодность при сильных морозах.


Фото: Marine Corps

Производители формы для морпехов не учли, что при столь низких температурах влага может замерзать в слоях одежды, которая еще и рвалась по швам. Пластиковые детали рюкзаков, ботинок, креплений лыж потрескались или лопнули, а застежки-молнии от костюмов не работали.

Офицер логистики лейтенант Брайан Даффи рассказал, что вынужден был сделать заказ на дополнительные 50 пластиковых рюкзаков, взамен потресковшихся на морозе.

Попавшим в неприятную ситуацию морпехам пришлось импровизировать укреплять форму и самостоятельно утепляться с помощью ткани для парашютов. Сейчас для морпехов разрабатывается форма с лучшими характеристиками, которая поможет уверенно протиовстоять холоду.

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Пластиковые детали рюкзаков, ботинок, креплений лыж потрескались или лопнули, а застежки-молнии от костюмов не работали.

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