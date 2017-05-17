Алексиевич о своей «смерти»: пранкеры - это новая реальность

Светлана Алексиевич назвала выдумки о своей смерти глупостями, а странные розыгрыши пранкеров - новой реальностью современного мира.

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич сообщила БелаПАН, что с ней все в порядке, отметив, что в современном мире нельзя знать, что происходит: кто-то вредит или врет из своей корысти.

«Мне трудно объяснить все эти игры на тему пранкеров, это какая-то новая реальность», - отметила писатель.

В пресс-службе Министерства культуры и коммуникации Франции БелаПАН заявили, что страница в «Твитере», на которой появилось сообщение о смерти Светланы Алексиевич , «не является официальным аккаунтом министра» Франсуаз Ниссен. В французском министерстве посоветовали обратить внимание на новое сообщение в этом же аккаунте в «Твитере», которое появилось на час позже. Там говорится, что фейковый аккаунт создан итальянским журналистом Томмазо де Бенедетти.

Де Бенедетти известен тем, что создает в Твиттере аккаунты от имени известных людей, пишет сенсационные сообщения, которые не раз принимали за правду. Журналист объяснияе свою деятельность тем, что хочет показать, насколько легко поддается обману пресса в эпоху соцсетей.