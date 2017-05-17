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Алексиевич о своей «смерти»: пранкеры - это новая реальность
Светлана Алексиевич назвала выдумки о своей смерти глупостями, а странные розыгрыши пранкеров - новой реальностью современного мира.
Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич
«Мне трудно объяснить все эти игры на тему пранкеров, это какая-то новая реальность», - отметила писатель.
В пресс-службе Министерства культуры и коммуникации Франции
Де Бенедетти известен тем, что создает в Твиттере аккаунты от имени известных людей, пишет сенсационные сообщения, которые не раз принимали за правду. Журналист объяснияе свою деятельность тем, что хочет показать, насколько легко поддается обману пресса в эпоху соцсетей.
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Светлана Алексиевич назвала выдумки о своей смерти глупостями, а странные розыгрыши пранкеров - новой реальностью современного мира.
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