ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Синоптики о погоде: до воскресенья – без дождей

18.05.2017 16:59 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Синоптики о погоде: до воскресенья – без дождей

фото: sputnik.by

По-летнему теплая погода ожидается в Беларуси на предстоящих выходных, но в воскресенье в ряде регионов страны возможны кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщил Sputnik начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

В начале текущей недели в республику пришло непродолжительное похолодание, однако синоптики пообещали, что к субботе в Беларуси потеплеет. "В пятницу погодные условия на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления и более теплая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы", – сказал Рябов.

Он также уточнил, что ночью температура воздуха составит от +5 до +10°С, днем – до +24°С, а в Гродненской и Брестской областях – до +26°С. В субботу, по словам синоптика, осадки возможны во второй половине дня по крайнему северу страны, днем термометры покажут от +20 до +27°С.

Собеседник Sputnik также рассказал, что в воскресенье 21 мая с территории России в Беларусь начнут перемещаться фронтальные разделы: днем пройдут дожди с грозами, но будет тепло – температура днем поднимется до +25°С, а местами – до +27°С.

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По-летнему теплая погода ожидается в Беларуси на предстоящих выходных, но в воскресенье в ряде регионов страны возможны кратковременные дожди и грозы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
СК: подробности уголовного дела против владелицы "машины-убийцы"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика