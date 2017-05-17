ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Меньше, чем год назад. Белорусы сократили траты в магазинах

18.05.2017 17:13 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Розничный товарооборот в январе-апреле этого года снизился на 0,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Всего за четыре месяца текущего года белорусы оставили в магазинах 11,6 миллиардов рублей. Об этом сообщает Белстат.

При этом товарооборот в общественном питании даже незначительно вырос — на 0,5% по отношению к 2016 году и составил 636 миллионов рублей.

Судя по статистике, товарооборот в этом году постепенно растет. Если в январе текущего года розничный товарооборот снизился в сопоставимых ценах на 4,6% (в январе 2016 падение составляло 2%), то за четыре месяца совокупное падение в сравнении с прошлым годом не составило и одного процента.

Напомним, что в марте впервые с декабря прошлого года начала расти средняя зарплата по стране — составила 770,6 рублей, что на 54 рубля больше, чем в феврале. Это на 8,4% больше, чам за аналогичный период в прошлом году.

Инфляция в апреле составила 0,7%, хотя в марте цены выросли на 0,3%, а на продукты питания даже наблюдалась дефляция.

Читайте также
«Два рубля — тоже деньги». Что и зачем белорусы покупают в магазинах «все по одной цене»
Зарплаты в марте: какие районы приблизились к «заветной» сумме в 1000 рублей
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего за четыре месяца текущего года белорусы оставили в магазинах 11,6 миллиардов рублей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Форма американских мопехов не выдержала 45-градусного мороза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика