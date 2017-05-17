Меньше, чем год назад. Белорусы сократили траты в магазинах

Розничный товарооборот в январе-апреле этого года снизился на 0,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Всего за четыре месяца текущего года белорусы оставили в магазинах 11,6 миллиардов рублей. Об этом сообщает Белстат.

При этом товарооборот в общественном питании даже незначительно вырос — на 0,5% по отношению к 2016 году и составил 636 миллионов рублей.

Судя по статистике, товарооборот в этом году постепенно растет. Если в январе текущего года розничный товарооборот снизился в сопоставимых ценах на 4,6% (в январе 2016 падение составляло 2%), то за четыре месяца совокупное падение в сравнении с прошлым годом не составило и одного процента.

Напомним, что в марте впервые с декабря прошлого года начала расти средняя зарплата по стране — составила 770,6 рублей, что на 54 рубля больше, чем в феврале . Это на 8,4% больше, чам за аналогичный период в прошлом году.

Инфляция в апреле составила 0,7%, хотя в марте цены выросли на 0,3%, а на продукты питания даже наблюдалась дефляция.

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