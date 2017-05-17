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Меньше, чем год назад. Белорусы сократили траты в магазинах
Розничный товарооборот в январе-апреле этого года снизился на 0,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Всего за четыре месяца текущего года белорусы оставили в магазинах 11,6 миллиардов рублей. Об этом
При этом товарооборот в общественном питании даже незначительно вырос — на 0,5% по отношению к 2016 году и составил 636 миллионов рублей.
Судя по статистике, товарооборот в этом году постепенно растет. Если в
Напомним, что в
Инфляция в
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Всего за четыре месяца текущего года белорусы оставили в магазинах 11,6 миллиардов рублей.
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