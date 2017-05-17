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Строительная люлька с рабочими сорвалась с высоты в Бресте

18.05.2017 17:19 — Разное | БелТА  
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Строительная люлька с рабочими сорвалась с высоты в Бресте
Фото из архива

18 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Строительная люлька с рабочими сорвалась с высоты в Бресте. Такая информация появилась в социальных сетях, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел сегодня около 14.00 на реконструируемом доме по бульвару Шевченко. Во время ремонтно­восстановительных работ с высоты упала строительная люлька с рабочими. Падение пришлось на козырек дома, что смягчило удар. По предварительной информации очевидцев, пострадали три человека. Двое из них - 28-летняя женщина и молодой мужчина - доставлены в областную больницу. Еще один мужчина, находившийся на подъемнике в момент падения, от госпитализации отказался.

Причина ЧП устанавливается. Предполагается, что были плохо закреплены узлы.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Инцидент произошел сегодня около 14.00 на реконструируемом доме по бульвару Шевченко. Во время ремонтно­восстановительных работ с высоты упала строительная люлька...

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