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Индонезия заинтересована в развитии отношений с Азербайджаном в сферах туризма, торговли и инвестиций

18.05.2017 17:33 — Разное | БелТА  
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Индонезия заинтересована в развитии отношений с Азербайджаном в сферах туризма, торговли и инвестиций
Хуснан Бей Фанани. Фото Trend

Индонезия заинтересована в развитии отношений с Азербайджаном в сферах туризма, торговли и инвестиций, сказал Trend посол Индонезии в Баку Хуснан Бей Фанани.

"В этом году правительственная делегация отправится в Индонезию, где в ходе встреч планируется определить сферы для взаимного инвестирования", - сказал посол.

Говоря о текущих сферах сотрудничества, Хуснан Бей Фанани отметил, что на сегодня это туризм, культура, образование и торговля.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Индонезией в 2016 году составил $123,6 млн, из которых $77,5 млн пришлись на экспорт в эту страну.

В последнее время Азербайджан и Индонезия начали активно обсуждать перспективы развития сотрудничества в ненефтяном секторе. В начале мая в Губе прошел бизнес-форум между предпринимателями двух стран. Кроме того, Азербайджан намерен в ближайшее время подписать соглашение с Индонезией об устранении двойного налогообложения, что стимулирует взаимные инвестиции.

Кроме того, страны обсуждают возможность отмены виз для туристов из Индонезии, а также запуск прямого авиарейса Баку - Джакарта.-0-

 
 
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"В этом году правительственная делегация отправится в Индонезию, где в ходе встреч планируется определить сферы для взаимного инвестирования", - сказал посол...

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