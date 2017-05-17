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Следователи выясняют обстоятельства падения строительной люльки в Бресте

18.05.2017 17:53 — Разное | БелТА  
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18 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестским межрайонным отделом Следственного комитета выясняются обстоятельства травмирования работников в результате выпадения из строительной люльки, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

ЧП произошло 18 мая примерно в 13.30 во время капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по бульвару Шевченко, 10. По предварительным данным, на уровне пятого этажа оборвался один из тросов, удерживающий строительную люльку, которая упала на козырек здания. В этот момент в ней находились три работника РСУ №1 филиала ОАО "Ремстройтрест". Пострадавшая 48-летняя маляр с многочисленными переломами доставлена в Брестскую областную больницу, ее 28-летняя коллега госпитализирована в центральную городскую больницу с травмой позвоночника и сотрясением головного мозга, 20-летний плотник получил ушибы.

"В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия с привлечением специалистов Государственного комитета судебных экспертиз, инспекции труда и представителями строительной организации. Для выяснения всех обстоятельств опрашиваются очевидцы, изымается служебная документация", - дополнила официальный представитель УСК.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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ЧП произошло 18 мая примерно в 13.30 во время капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по бульвару Шевченко, 10. По предварительным данным, на уровне...

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