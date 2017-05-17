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Лучшие моменты репетиции MILEX-2017

18.05.2017 18:22 — Разное | Tut.by  
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Много стрельбы, взрывов, захватывающие дух трюки парашютистов и впечатляющий полет спецназовцев на тросе — такой запомнилась репетиция 8-й Международной выставки вооружений и военной техники MILEX-2017. Но лучше один раз увидеть, чем сотню — прочитать. Поэтому мы собрали самые яркие моменты в одном видео.

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Напомним, на репетиции впервые публично показали новейший бронеавтомобиль МЗКТ 490 100 (V-1), а также можно было наблюдать, как работает спецназ на новых боевых бронированных машинах «Кайман» или прыгает прямо с летящего в метре над землей вертолета Ми-8МТВ-5.

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Теги: Минск
 
 
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Много стрельбы, взрывов, захватывающие дух трюки парашютистов и впечатляющий полет спецназовцев на тросе - такой запомнилась репетиция 8-й Международной выставки...

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