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Молодой человек упал с недостроенного здания в Барановичах

18.05.2017 18:47 — Разное | БелТА  
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18 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах молодой человек упал с высоты заброшенного здания. Такую информацию на своем сайте разместил местный новостной портал Intex-press, сообщает БЕЛТА.

Происшествие случилось 17 мая на улице Свердлова. Парень упал примерно с 3-5 этажа недостроенного здания комбината надомного труда. Пострадавшего с различными травмами госпитализировали в городскую больницу. Предположительно, молодой человек был пьян.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Происшествие случилось 17 мая на улице Свердлова. Парень упал примерно с 3-5 этажа недостроенного здания комбината надомного труда.

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