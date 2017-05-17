Молодой человек упал с недостроенного здания в Барановичах

18 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах молодой человек упал с высоты заброшенного здания. Такую информацию на своем сайте разместил местный новостной портал Intex-press, сообщает БЕЛТА.

Происшествие случилось 17 мая на улице Свердлова. Парень упал примерно с 3-5 этажа недостроенного здания комбината надомного труда. Пострадавшего с различными травмами госпитализировали в городскую больницу. Предположительно, молодой человек был пьян.-0-