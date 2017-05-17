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Молодой человек упал с недостроенного здания в Барановичах
18 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах молодой человек упал с высоты заброшенного здания. Такую информацию на своем сайте разместил местный новостной портал Intex-press, сообщает БЕЛТА.
Происшествие случилось 17 мая на улице Свердлова. Парень упал примерно с 3-5 этажа недостроенного здания комбината надомного труда. Пострадавшего с различными травмами госпитализировали в городскую больницу. Предположительно, молодой человек был пьян.-0-
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Происшествие случилось 17 мая на улице Свердлова. Парень упал примерно с 3-5 этажа недостроенного здания комбината надомного труда.
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