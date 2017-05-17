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Сменился руководитель в Белорусской теннисной федерации
18 мая на внеочередной конференции сменился руководитель Белорусской теннисной федерации. Как сообщает официальный
Сергей Тетерин поблагодарил делегатов за доверие и отметил, что каждый руководитель федерации тенниса внес свой неоценимый вклад в развитие этого вида спорта в Беларуси.
— Четыре года назад была внесена кандидатура Шакутина Александра Васильевича на эту должность. И я думаю, что каждый из вас, столкнувшись за этот период с его работой, может однозначно сказать, что сделано очень много, выстроена целая система, начиная с развития материальных баз, и заканчивая спортивной работой. Появились новые тренеры, а белорусские теннисисты успешно выступают на мировых кортах, появились новые очень высокие результаты. Я хочу сказать ему большое спасибо, поблагодарить за все, что сделано. Со своей стороны, хочу пообещать, что все те начала и мысли, которые были им запланированы, будут продолжены, — сказал Сергей Тетерин.
Сергей Тетерин предложил присвоить Александру Шакутину звание почетного члена Белорусской теннисной федерации.
Сергей Тетерин до нынешнего дня был заместителем председателя РОО «БТФ». Мастер спорта СССР по теннису, чемпион Европы среди юношей, член сборной СССР среди юношей, неоднократный капитан национальной мужской сборной по теннису в рамках розыгрыша Кубка Дэвиса. Ранее являлся первым заместителем министра спорта и туризма, помощником президента по спорту, директором олимпийского спорткомплекса «Раубичи», директором Республиканского центра олимпийской подготовки по теннису, вице-президентом Национального олимпийского комитета.
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18 мая на внеочередной конференции сменился руководитель Белорусской теннисной федерации.
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