Два первокурсника брестского вуза забрались ради селфи на крышу 20-этажного дома

18 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Два первокурсника Брестского государственного технического университета будут привлечены к административной ответственности за самовольное проникновение на крышу 20-этажного дома, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.

Инцидент произошел 17 мая в десятом часу вечера. О нахождении на крыше высотки двух неизвестных в милицию сообщил начальник ЖЭС. По его словам, посторонние проникли на техэтаж, спилив навесной замок на металлической двери. Оттуда по пожарной лестнице они поднялись на крышу 20-го этажа дома.

Прибывший по вызову наряд патрульно-постовой службы приказал экстремалам спуститься вниз и доставил ребят в опорный пункт милиции. Нарушителями спокойствия оказались два 18-летних студента БрГТУ. В отношении парней составлены административные протоколы по ст.17.1 КоАП (мелкое хулиганство).-0-