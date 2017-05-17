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Замдиректора любанского ЖКХ предстанет перед судом

18.05.2017 19:20 — Разное | БелТА  
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18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минской области направила в суд уголовное дело в отношении одного из заместителей директора РУП "Любанское ЖКХ", обвиняемого в получении взятки. Об этом БЕЛТА сообщили в прокуратуре Минской области.

Предварительным расследованием установлено, что замдиректора, зная о поставке металлических контейнеров для сбора мусора в Любанское ЖКХ коммерческой структурой, потребовал от ее руководителя взятку. В обмен обещал неведение Любанским ЖКХ претензионной работы по качеству поставленной продукции, а также положительную рекомендацию фирме как надежному поставщику. При получении взятки в сумме $400 мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком до 5 лет.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Предварительным расследованием установлено, что замдиректора, зная о поставке металлических контейнеров для сбора мусора в Любанское ЖКХ коммерческой...

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