Замдиректора любанского ЖКХ предстанет перед судом

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минской области направила в суд уголовное дело в отношении одного из заместителей директора РУП "Любанское ЖКХ", обвиняемого в получении взятки. Об этом БЕЛТА сообщили в прокуратуре Минской области.

Предварительным расследованием установлено, что замдиректора, зная о поставке металлических контейнеров для сбора мусора в Любанское ЖКХ коммерческой структурой, потребовал от ее руководителя взятку. В обмен обещал неведение Любанским ЖКХ претензионной работы по качеству поставленной продукции, а также положительную рекомендацию фирме как надежному поставщику. При получении взятки в сумме $400 мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком до 5 лет.-0-