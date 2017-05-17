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"Надо его довести до ума": в Минске премьеру спектакля "Женихи" заменили другим показом

18.05.2017 19:57 — Разное | Tut.by  
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Вместо премьерного спектакля «Женихи» 18 и 19 мая будет показан мюзикл К. Брейтбурга «Джейн Эйр», сообщили в Белорусском государственном академическом музыкальном театре. Билеты действительны.


Как сообщили организаторы, после предварительного просмотра спектакля «Женихи» творческий совет принял решение отложить премьеру на месяц.

— Спектакль требует определенной доработки, поэтому премьеру перенесли. Надо его довести до ума, как говорят, — объяснил ситуацию директор Белорусского государственного академического музыкального театра Петрович Александр.

По словам организаторов, «Женихов» заменят на самый рейтинговый премьерный спектакль «Джейн Эйр».

Билеты также могут быть возвращены в кассу театра.

Справки по телефонам: касса — 017 200−81−26 (понедельник — пятница — с 9.00 до 21.00; суббота, воскресенье — с 10.00 до 20.00), администраторы: 017 200−92−54 (с 11.00 до 19.00),
отдел реализации билетов: 017 200−98−42, тел./факс 017 306−50−21 (с 10.00 до 19.00, кроме субботы и воскресенья)

 
 
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После предварительного просмотра спектакля "Женихи", творческий совет принял решение отложить премьеру на месяц.

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