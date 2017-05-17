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"Надо его довести до ума": в Минске премьеру спектакля "Женихи" заменили другим показом
Вместо премьерного спектакля «
Как сообщили организаторы, после предварительного просмотра спектакля «Женихи» творческий совет принял решение отложить премьеру на месяц.
— Спектакль требует определенной доработки, поэтому премьеру перенесли. Надо его довести до ума, как говорят, — объяснил ситуацию директор Белорусского государственного академического музыкального театра Петрович Александр.
По словам организаторов, «Женихов» заменят на самый рейтинговый премьерный спектакль «Джейн Эйр».
Билеты также могут быть возвращены в кассу театра.
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После предварительного просмотра спектакля "Женихи", творческий совет принял решение отложить премьеру на месяц.
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