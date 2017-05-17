Россия и Финляндия пробились в полуфинал чемпионата мира по хоккею

Хоккеисты России и Финляндии стали первыми полуфиналистами чемпионата мира. Россияне в четвертьфинале уверенно расправились с чехами, финны выбили из борьбы американцев, которые на предварительной стадии финишировали во главе таблицы в своей группе.



Фото: iihfworlds2017.com

Россия — Чехия — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 — Орлов (Плотников, Антипин, 8.45), 2:0 — Кучеров (Кузнецов, Антипин, 13.36, в большинстве), 3:0 — Панарин (Кучеров, Кузнецов, 53.55).

Броски: 26−27 (8−13, 6−9, 12−5).

Штраф: 10−6

Вратари: Василевский (100% отраженных бросков) — Францоуз (88,46% отраженных бросков).

Видео: IIHF Worlds 2017

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Чехи агрессивнее начали поединок, но счет удалось открыть россиянам. Они неубедительно действовали в большинстве, не сумев реализовать Давида Пастрняка, но едва штраф чеха истек, как подключившийся к атаке защитник Дмитрий Орлов поразил ворота Павела Францоуза.

А вот к следующему удалению в составе команды Чехии россияне подошли основательнее и четко реализовали штраф Якуба Йержабека, когда накативший из глубины Никита Кучеров из правого круга вбрасываний поразил цель после паса Евгения Кузнецова из-за ворот.

Второй период вышел вязким и скучноватым и обошелся без заброшенных шайб. А в третьем россиянам удалась лихая контратака, в ходе которой они тремя передачами в лоскуты раскромсали чешскую оборону, и Артемий Панарин похоронил последние надежды соперника на спасение.



Фото: iihfworlds2017.com

Победа россиян оказалась омрачена травмой Владислава Наместникова, который провел на льду чуть больше 30 секунд и отправился в раздевалку, проведя на площадке всего одну смену.

США — Финляндия — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 — Рантанен (Савинайнен, Ахо, 21.01, в большинстве), 0:2 — Кемппайнен (Аалтонен, 46.49).

Броски: 26−20 (8−6, 6−9, 12−5).

Штраф: 12−4.

Вратари: Ховард (57.10−58.08, 58.23−60.00; 90% отраженных бросков) — Сатери (100% отраженных бросков).

Видео: IIHF Worlds 2017

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Исходя из мест, занятых в своих группах на предварительной стадии (американцы — первые, финны — четвертые), фаворитом вроде как виделась команда США. Особенно с учетом нестабильной и невыразительной игры, продемонстрированной хоккеистами Суоми на первом этапе. Но в плей-офф ключевыми факторами стали дисциплинированность и опыт, которых не хватило молодой американской команде, заработавшей в три раза больше удалений, чем соперник. Да и вратарский рубеж у финнов оказался более надежным.



Фото: iihfworlds2017.com

Вечером состоятся еще два четвертьфинальных поединка:

Канада — Германия (Кельн, начало в 21.15 по минскому времени).

Швейцария — Швеция (Париж, 21.15).