Итоги служебной проверки в Кричевском РОВД: двое сотрудников уволены

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. УВД Могилевского облисполкома закончена служебная проверка по факту распространения информации в СМИ с нарушениями требований внутренних нормативных правовых актов МВД сотрудниками Кричевского РОВД подполковником милиции Игорем Вусиком и лейтенантом милиции Андреем Шашковым. Такая информация размещена на сайте УВД Могилевского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

"В результате установлены факты грубого и умышленного нарушения Игорем Вусиком и Андреем Шашковым условий заключенных с ними контрактов о службе и требований ведомственного нормативного акта о взаимодействии ОВД со СМИ. Игорь Вусик и Андрей Шашков достоверно знали об указанных условиях и требованиях, обязательных для исполнения каждым сотрудником органов внутренних дел, а также о предусмотренной ответственности, но сознательно пошли на их грубое нарушение, - говорится в сообщении. - Распространенная ими в СМИ и сети Интернет субъективная, непроверенная в установленном порядке информация о деятельности руководства Кричевского РОВД вызвала негативный общественный резонанс и дискредитировала государственные органы и их руководителей".

Своими действиями подполковник милиции Игорь Вусик и лейтенант милиции Андрей Шашков совершили проступки, несовместимые с нахождением на службе в органах внутренних дел Беларуси, что в соответствии с контрактом о службе является основанием для его досрочного расторжения.

По результатам служебной проверки Игорь Вусик и Андрей Шашков уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Оба сотрудника ознакомлены с заключением служебной проверки в установленном порядке.-0-