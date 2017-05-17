ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Итоги служебной проверки в Кричевском РОВД: двое сотрудников уволены

18.05.2017 21:26 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. УВД Могилевского облисполкома закончена служебная проверка по факту распространения информации в СМИ с нарушениями требований внутренних нормативных правовых актов МВД сотрудниками Кричевского РОВД подполковником милиции Игорем Вусиком и лейтенантом милиции Андреем Шашковым. Такая информация размещена на сайте УВД Могилевского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

"В результате установлены факты грубого и умышленного нарушения Игорем Вусиком и Андреем Шашковым условий заключенных с ними контрактов о службе и требований ведомственного нормативного акта о взаимодействии ОВД со СМИ. Игорь Вусик и Андрей Шашков достоверно знали об указанных условиях и требованиях, обязательных для исполнения каждым сотрудником органов внутренних дел, а также о предусмотренной ответственности, но сознательно пошли на их грубое нарушение, - говорится в сообщении. - Распространенная ими в СМИ и сети Интернет субъективная, непроверенная в установленном порядке информация о деятельности руководства Кричевского РОВД вызвала негативный общественный резонанс и дискредитировала государственные органы и их руководителей".

Своими действиями подполковник милиции Игорь Вусик и лейтенант милиции Андрей Шашков совершили проступки, несовместимые с нахождением на службе в органах внутренних дел Беларуси, что в соответствии с контрактом о службе является основанием для его досрочного расторжения.

По результатам служебной проверки Игорь Вусик и Андрей Шашков уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Оба сотрудника ознакомлены с заключением служебной проверки в установленном порядке.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Своими действиями подполковник милиции Игорь Вусик и лейтенант милиции Андрей Шашков совершили проступки, несовместимые с нахождением на службе в органах...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
МАРТ получил около 200 обращений по фактам завышения цен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика