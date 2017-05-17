Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома

18 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Шумилинском районе легковушка въехала в мелиоративный канал, женщина-пассажир госпитализирована. Подробности ДТП корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Авария с автомобилем "Рено Лагуна" произошла днем 18 мая на 29-м км автодороги Витебск-Полоцк-граница Латвии. Водитель легковушки 1958 года рождения не справился с управлением, съехал в кювет, а затем в мелиоративный канал. В результате ДТП пострадала женщина-пассажир 1983 года рождения, которая с переломом доставлена в Шумилинскую ЦРБ.

У водителя взяты биоанализы для установления физического состояния. "Он пояснил, что съехал в кювет, избегая столкновения. Съехав с дороги, двигался по полю и намеревался затормозить на пашне, которую видел впереди. Но на пути возник мелиоративный канал, которого изначально не было видно", - рассказал Александр Казючиц. Поскольку водную преграду водитель заметил поздно, затормозить он не смог и автомобиль съехал в воду.-0-