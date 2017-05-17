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Ракета-носитель "Союз" вывела на орбиту европейский спутник SES-15

18.05.2017 23:02 — Разное | БелТА  
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Ракета-носитель "Союз" вывела на орбиту европейский спутник SES-15

Российская ракета-носитель "Союз-СТ-А" успешно доставила в околоземное пространство европейский геостационарный спутник связи SES-15, передают информагентства. Эту информацию подтвердили во французской компании Arianespace.

Сообщается, что спутник успешно отстыковался от ракеты-носителя. Напомним, запуск "Союза" состоялся 18 мая в 14-54 по московскому времени с космодрома Куру во французской Гвиане.

SES-15 будет обеспечивать доступ к телекоммуникационным сервисам для жителей Северной Америки, а также поддерживать работу морского и авиатранспорта в Тихом океане.

 
 
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SES-15 будет обеспечивать доступ к телекоммуникационным сервисам для жителей Северной Америки, а также поддерживать работу морского и авиатранспорта в Тихом океане.

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