Вести прямые трансляции на YouTube можно всем желающим

Популярный видеосервис YouTube сделал подарок всем видеоблогерам, их подписчикам и зрителям. Теперь вести онлайн-трансляции могут все зарегистрированные участники и иные создатели контента, передают информагентства.

С момента начала запуска "живых" трансляций их могли вести только блогеры, имеющие не менее 10 000 подписчиков. В апреле лимит понизился до 1 тыс. подписчиков, а теперь, как сообщается, и вовсе устранен.

Подробная инструкция по началу трансляции размещена на странице поддержки сервиса. Возможность трансляции с мобильного устройства предусмотрена приложением. Для запуска прямого эфира достаточно нажать клавишу записи GoLive и начать "прямой эфир". После завершения записи, она автоматически сохраняется на канале. При желании доступ к ней можно ограничить или вовсе удалить ее.

Единственным ограничением является отсутствие блокировок канала в течение 90 последних дней.