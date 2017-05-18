Канада сыграет с Россией в полуфинале чемпионата мира по хоккею

После России с Финляндией в полуфинал чемпионата мира по хоккею прошли также команды Канады и Швеции.



Reuters

Канада — Германия — 2:1

После 40 минут канадцы вели 2:0 и имели ощутимое игровое преимущество (второй период был выигран по броскам со счетом 20:1). Тем не менее хозяева турнира не сдавались и в заключительной трети навязали североамериканцам бой. На 54-й минуте Янник Зайденберг смог отличиться в меньшинстве. Немцы имели и еще возможности сравнять счет, но все-таки уступили и выбыли из турнира.

В полуфинале 20 мая Канада сыграет с Россией.

Швеция — Швейцария — 3:1



Reuters

Во втором вечернем четвертьфинале шведы в непростой игре одолели швейцарцев. При в целом равной борьбе ключевую роль сыграло мастерство шведских хоккеистов и надежная игра легендарного Хенрика Лундквиста. На голы Никласа Бэкстрема, Вильяма Нюландера и Александра Эдлера швейцарцы ответили лишь точным броском Гаэтана Хааса.

В полуфинале Швеция сыграет со своими соседями и давними соперниками — сборной Финляндии.