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На границе с Литвой начали образовываться очереди из фур
18.05.2017 22:31 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мая — Sputnik. Очереди из грузовых автомобилей начали образовываться в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси.
Традиционно в конце рабочей недели в пунктах пропуска на выезд из Беларуси в Евросоюз наблюдаются заторы. Так, согласно данным на 22:00 18 мая, 445 фур скопились на белорусско-литовской границе:
Очередей из легковых автомобилей в указанных ПП нет.
135 большегрузов стоят на латвийском направлении: 55 — в "Григоровщине", 80 — в "Урбанах". Легковушек, выезжающих в Латвию, по информации ГПК, нет.
Своей очереди выезда в Польшу ожидают 18 грузовиков — все в "Козловичах". В "Бресте" затор из ста легковых авто.
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Вечером в четверг более почти 600 фур ожидают выезда в Евросоюз в ПП на границе с Литвой, Латвией и Польшей.
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