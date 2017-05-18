На границе с Литвой начали образовываться очереди из фур

МИНСК, 18 мая — Sputnik. Очереди из грузовых автомобилей начали образовываться в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси.

Традиционно в конце рабочей недели в пунктах пропуска на выезд из Беларуси в Евросоюз наблюдаются заторы. Так, согласно данным на 22:00 18 мая, 445 фур скопились на белорусско-литовской границе:

"Котловка" — 40

"Каменный Лог" — 200

"Бенякони" — 133

"Привалка" — 72

Очередей из легковых автомобилей в указанных ПП нет.

135 большегрузов стоят на латвийском направлении: 55 — в "Григоровщине", 80 — в "Урбанах". Легковушек, выезжающих в Латвию, по информации ГПК, нет.

Своей очереди выезда в Польшу ожидают 18 грузовиков — все в "Козловичах". В "Бресте" затор из ста легковых авто.