Лукашенко: товарооборот с Сербией увеличился

Во время своего рабочего визита в Минск Томислав Николич предложил Александру Лукашенко совместно реализовывать проекты по торговле с третьими странами. В частности, сербский лидер отметил, что у его страны нет никаких проблем с выходом на европейские рынки, а также рынки ЕАЭС. А, следовательно, не может быть препятствий для реализации там совместной с Беларусью продукции.

Лукашенко высоко оценил вклад Николича в развитие человеческих и торгово-экономических связей между нашими народами, отметив, что, к удивлению, были времена, когда наши страны не были связаны каким-либо товарооборотом. Теперь же ситуация улучшилась, и изменений в худшую сторону не предвидится.

"Конечно, товарооборот у нас не ахти какой, но его вообще не было. И он в десятки раз увеличился за последние годы. У нас нет закрытых тем. Вы должны знать, что мы всегда с любовью и уважением относились к сербам и будем придерживаться такой политики. Тебя, Томислав, я прошу далеко не уходить от наших отношений, держать в поле зрения их и приезжать в Беларусь почаще и подсказывать по дружбе, мы ведь друзья, подсказывать, что не так, на что надо бы обратить внимание. Я думаю, что Томислав станет хорошим послом доброй воли сербского и белорусского народов во имя укрепления нашей дружбы. Я на это очень рассчитываю", — сказал Лукашенко.

Президент Сербии также выразил уверенность в крепости отношений между нашими странами, вне зависимости от смены политического лидера.

"Различные мировые кризисы существенно повлияли на товарооборот между нашими странами, но в скором времени все выправиться. Мы с Александром Вучичем знакомы больше 25 лет. Он проводит такую же политику, что и я. Так что ничего не изменится в отношениях Беларуси и Сербии", — сказал Николич.

Дипломатические отношения между Беларусью и Югославией, правопреемницей которой с 2006 года является Сербия, были установлены в 1994 году. Посольство Беларуси в Белграде, и посольство Сербии в Минске существуют с 1996 года.

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