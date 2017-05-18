МИНСК, 18 мая – Sputnik. Первые боевые стрельбы из модернизированного зенитно-ракетного комплекса "Бук МБ" проведены в Беларуси, сообщил Sputnik в четверг представитель Госкомвоенпрома Владимир Лавренюк.



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В настоящее время организациями ГВПК продолжают комплексные работы по глубокой доработке стоящих на вооружении Вооруженных Сил зенитных ракетных комплексов (ЗРК).

"В мае на участке местности, включающем территорию бывшего авиационного полигона "Полесский", впервые в стране проведены боевые стрельбы модернизированным ЗРК "Бук МБ" с выполнением практических пусков ракет по двум типам мишеней – имитаторов воздушных целей", – сказал Лавренюк.

По его словам, обе мишени – беспилотный летательный аппарат и зенитная ракета, имитирующая скоростную цель, – были уничтожены.

Собеседник Sputnik уточнил, что новый ЗРК качественно отличается от предшественников "Бук" и "Бук М1-2", которые в настоящее время стоят на вооружении в белорусской армии – он, в частности, позволяет эффективно уничтожать воздушные цели, изготовленные по технологии "стелс". Кроме того, комплекс имеет увеличенную дальность обнаружения целей и более защищен от противорадиолокационных ракет и снарядов.