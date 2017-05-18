ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Боевые стрельбы из ЗРК "Бук МБ" впервые проведены в Беларуси

18.05.2017 20:14 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 18 мая – Sputnik. Первые боевые стрельбы из модернизированного зенитно-ракетного комплекса "Бук МБ" проведены в Беларуси, сообщил Sputnik в четверг представитель Госкомвоенпрома Владимир Лавренюк.

Боевые стрельбы из ЗРК "Бук МБ" впервые проведены в Беларуси
© Sputnik / Виктор Толочко
Беларусь за пять лет вдвое нарастила экспорт военной продукции

В настоящее время организациями ГВПК продолжают комплексные работы по глубокой доработке стоящих на вооружении Вооруженных Сил зенитных ракетных комплексов (ЗРК).

"В мае на участке местности, включающем территорию бывшего авиационного полигона "Полесский", впервые в стране проведены боевые стрельбы модернизированным ЗРК "Бук МБ" с выполнением практических пусков ракет по двум типам мишеней – имитаторов воздушных целей", – сказал Лавренюк.

По его словам, обе мишени – беспилотный летательный аппарат и зенитная ракета, имитирующая скоростную цель, – были уничтожены.

Собеседник Sputnik уточнил, что новый ЗРК качественно отличается от предшественников "Бук" и "Бук М1-2", которые в настоящее время стоят на вооружении в белорусской армии – он, в частности, позволяет эффективно уничтожать воздушные цели, изготовленные по технологии "стелс". Кроме того, комплекс имеет увеличенную дальность обнаружения целей и более защищен от противорадиолокационных ракет и снарядов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 7
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Госкомвоенпроме заверяют, что новый комплекс может эффективно уничтожать цели, изготовленные по технологии "стелс".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Россия и Финляндия пробились в полуфинал чемпионата мира по хоккею
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика