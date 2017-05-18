



На самом деле всё очень просто. Расчётно-кассовые операции — это базовое понятие банковского дела, основа основ финансового мира.

Такой же фундаментальной категорией мироздания является равновесие. Это вообще одна из универсальных научных категорий.

…Вот, например, заглянули мы в свой кошелёк и сразу поняли, что для нас равновесие здесь и сейчас — это баланс наших доходов и расходов. Без такого равновесия не будет прибыли по совершенно понятным причинам: ну хотя бы потому, что устойчивое состояние является результатом тождества противоположных воздействий. Ясно, как Божий день…

Получив вознаграждение за труды, мы платим по счетам за прожитую жизнь. Коммунальные платежи, абонентская плата, взносы, налоги, проценты по кредитам, штрафы: всё это и есть расчётно-кассовые операции. А если мы — предприятие, то сюда входят зарплатные проекты , платёжные поручения, безналичные и наличные расчёты и кое-что из того, что было упомянуто выше.

Так вот, если после оплаты всего неизбежного в кошельке осталось достаточно средств для полноценной жизни, то мы не теряем финансового, морального и психологического равновесия. При этом мы не просто выровняли наши доходы и расходы! По статистической теории, мы вернулись к равновесию как предельному состоянию, и наша система по-прежнему находится на основной термодинамической ветви. Что, собственно, тоже вполне очевидно…

Однако в одиночку с этим трудно справиться, не зря же речь идёт о системе. И тут на помощь приходит Банк «Решение» . Он готов принять на себя все — действительно все! — наши расчётно-кассовые операции (РКО).

Самое главное, что предложение системных отношений здесь научно мотивируется стремлением к гармонии. И тут каждому сразу вспоминается Гераклит, который ни много ни мало две с половиной тысячи лет назад заметил, что гармония — это крепкая внутренняя связь и глубинная согласованность всего. То есть, равновесие=гармония.

Чтобы на чаше весов расходы никогда не перевешивали доходы, всё нужно балансировать на систематической основе. На практике это выглядит так:

Для наведения порядка в деньгах следует открыть счёт в Банке «Решение» . Бесплатно!

В целях укрепления внутренней связи со своими деньгами и с самим банком нужны подходящие банковские карты , которые в рамках зарплатных проектов выдаются даром, а в остальных случаях — почти даром.

Если не подписываться на тарифный план, то ежемесячное обслуживание счёта будет бесплатным. Так удобнее для частного бизнеса, осуществляющего небольшое количество платежей.

Когда счёт в Банке «Решение» открывает юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, то устойчивость их душевного и материального равновесия усилит бесплатный приём выручки и поступлений на счета, отсутствие комиссии по платежам в бюджет, бесплатные встречные платежи, бесплатное РКО для тех, кто работает по упрощённой системе налогообложения.

Для птиц валютного полёта в этом финансовом учреждении — самая дешёвая в Республике стоимость платежей в российских рублях и долларах США за пределы Банка. Кстати, в пределах Банка вообще все платежи бесплатные.

Предсказуемость и ритмичность финансовых операций позволяют долговременное, без потрясений и потерь, планирование доходов и расходов. И конечно же, оперативная скорость! Эти цели достигаются средствами удалённой работы через системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» и «Интернет-Клиент» , которые Банк «Решение» предоставляет бесплатно при подключении к любому пакету услуг .

Таковы основные, но далеко не все инструменты создания гармоничной среды делового содружества Банка «Решение» и его клиентов.

Это открытая система взаимных отношений, которая отличается высокой способностью сохранять постоянство своего внутреннего состояния посредством скоординированных реакций, направленных на поддержание динамического равновесия. Изрядный гомеостаз, право слово.