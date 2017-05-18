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Сколько человек в Беларуси работает в свободных экономических зонах и какие у них зарплаты

19.05.2017 07:00 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси в первом квартале этого года в свободных экономических зонах работало 120,3 тысячи человек. Это на 2,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Белстат.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Число работников в январе-марте к аналогичному периоду прошлого года незначительно выросло только в СЭЗ «Брест» — на 0,1%. Больше всего этот показатель сократился в СЭЗ «Гомель-Ратон» (-4,1%). Между тем, эта свободная экономическая зона по-прежнему лидирует по числу работников, в первом квартале здесь трудилось почти 26,6 тысячи человек. Для сравнения: в СЭЗ «Витебск» работает 10,4 тысячи человек.

На дополнительно введенные рабочие места в январе-марте в СЭЗ по всей стране приняли 853 человек. Это на 30% больше, чем в первом квартале прошлого года. К примеру, в «Витебск» этот показатель за год вырос в 4,5 раза, а в «Гродноинвест» — в 3,8 раза.

Средняя зарплата в СЭЗ в январе-марте выросла на 12,8% к аналогичному периоду прошлого года и составила 748 рублей. Больше всего зарабатывали в СЭЗ «Минск» — 934 рубля, а меньше всего — в «Витебск» (674 рубля).

Напомним, Александр Лукашенко в декабре прошлого года отметил недостаточную отдачу от работы свободных экономических зон в Беларуси, особое внимание президент уделил зарплатам в СЭЗ.

«Но больше всего меня поразила средняя заработная плата в свободных экономических зонах, где компании не бедные. Руководители этих предприятий и компаний тоже не бедные. Но зарплата там примерно 350 долларов. Это как понимать? Что руководители этих компаний аккуратненько подстроились к средней примерно зарплате по стране и даже ниже и хорошо себя чувствуют», — констатировал глава государства.

В первом квартале нынешнего года средняя зарплата по стране составила 737,6 рубля.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В Беларуси в первом квартале этого года в свободных экономических зонах работало 120,3 тысячи человек. Это на 2,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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