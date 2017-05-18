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19 мая, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. Белорусы разработали электронное приложение по взаимодействию с госорганами. Проект стал одним из финалистов конкурса Social Weekend, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы проекта.

"Чат-бот "ДокМенеджер" (предыдущее название "Бот-госслужащий") уже работает в Telegram, в настоящее время программируем его в Facebook, Viber. Пока пользователям доступны только процедуры открытия и закрытия ИП, в ближайшее время планируем запустить процедуру регистрации брака. Сферы применения приложения широки - это оформление наследства, виз, паспорта и др. Поддержку в разработке нам оказывали юристы", - пояснил один из основателей проекта Павел Гордон.

Чат-бот - специальная программа для автоматизации заданий и работы по определенным сценариям. Она помогает клиентам получить ответы на интересующие вопросы и представляет собой переписку в мессенджере. Сервис заполняет документы и справки, "ведет" в процессе взаимодействия с госорганами. Многие представители министерств и ведомств уже проявили интерес к приложению как одной из возможностей дальнейшего развития электронного правительства.

Social Weekend - крупнейший конкурс социальных проектов Беларуси. Впервые он прошел в 2013 году. Сумма финансовой помощи, оказанной меценатами конкурсантам, превышает Br200 тыс. В финале конкурса в текущем году были представлены проекты, направленные на помощь тяжелобольным и особенным детям, людям с инвалидностью, пропаганду здорового образа жизни, улучшение городской среды, взаимоотношений между детьми и родителями. Также на победу претендовали идеи в сферах культуры и искусства, образования.-0-