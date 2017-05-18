Болезни шейки матки, о которых следует знать. Колонка врача-гинеколога

Шейка матки представляет собой нижний сегмент матки длиной 3−4 см, состоящий из соединительной ткани и располагающийся во влагалище. На поверхности шейки матки имеется наружный зев. Это отверстие, ведущее из влагалища в канал шейки матки и продолжающееся в полости матки, — цервикальный канал. Влагалищная часть шейки матки покрыта многослойным плоским эпителием, а цервикальный канал выстлан однослойным цилиндрическим эпителием, но начиная примерно с 16 или 18 лет происходит постепенная перестройка. Один эпителий стремится вытеснить другой.



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Этот процесс протекает крайне медленно. При этом такие факторы, как частые простуды, переохлаждение, механические травмы, стресс, переутомление, эндокринные заболевания, различные вирусные и бактериальные инфекции могут крайне негативно сказаться на процессе перестройки эпителия. Обследование шейки матки — обязательный этап гинекологического осмотра, в результате которого врач может обнаружить отклонения от нормы. К сожалению, у каждой второй или третьей пациентки есть эти отклонения. Если женщина регулярно посещает гинеколога, то патологию можно обнаружить на начальной стадии и, соответственно, лечение не займет много времени и сил. А если женщина не обращается за помощью и диагностикой своевременно, то даже доброкачественное образование со временем может стать злокачественным.

Что такое патология шейки матки?

Все заболевания шейки матки можно разделить на три группы: фоновые заболевания, предраковые и рак шейки матки. К фоновым заболеваниям шейки матки относится эктопия, которая бывает врожденной и приобретенной. При эктопии у женщины практически не наблюдается никаких симптомов. Разве что могут немного усилиться ежедневные выделения из половых путей. При лечении эктопии используют консервативные методы. Еще к фоновым заболеваниям шейки матки относится эрозированный эктропион шейки матки, а если по-простому - эрозия. Очень часто эрозия возникает после родов из-за выворота на влагалищную зону шейки матки слизистой оболочки цервикального канала, а также при разрывах шейки матки в родах. Эрозия шейки матки может возникнуть после диагностических процедур и после абортов. Как и при эктопии, клинических симптомов у женщины практически не наблюдается. Но при лечении консервативного метода будет недостаточно и необходимо будет прибегнуть к хирургическому методу.

К фоновым заболеваниям шейки матки относятся полипы шейки — выросты на слизистой цервикального канала. Их наличие может давать симптоматику в виде кровянистых выделений, особенно во время полового акта, а также усиление обычных ежедневных выделений. При диагностике полипов шейки матки нужно обязательно сделать УЗИ. Это нужно для того, чтобы исключить наличие полипа внутри в полости матки. Если полип располагается только на шейке, то его можно удалить амбулаторно в условиях женской консультации, но если же полип располагается в полости матки, то необходимо прибегнуть к гистероскопии и раздельному диагностическому выскабливанию полости матки и дальнейшим гистологическим исследованиям соскоба и полипа соответственно. Это проводится в условиях стационара под общим наркозом. Не удалять полип нельзя, иначе из разряда фоновых заболеваний за определённое время он может трансформироваться в рак.

Следующее фоновое заболевание шейки матки — это лейкоплакия. Встречается она нечасто, симптоматики никакой не даёт, лечится только хирургическим путем. За фоновыми заболеваниями идут предраковые заболевания шейки матки, к которым относится дисплазия. Дисплазия делится на легкую, умеренную и тяжелую степень. Если вовремя не диагностировать и не лечить дисплазию, то возникают раковые заболевания шейки матки. Самая главная причина рака шейки матки — вирус папилломы человека: 16 и 18 онкотипы. Онкотипов, или, как их еще называют, штаммов папилломавирусной инфекции достаточно много. Их делят на штаммы высокого, среднего и низкого онкогенного риска. Так вот 16 и 18 штаммы папилломавирусной инфекции — это типы высокого онкогенного риска. Их персистенция (то есть наличие в организме), может привести к раку шейки матки.

Как происходит диагностика заболеваний шейки матки?

Во-первых, гинеколог при визуальном осмотре может заподозрить какую-то патологию. В таком случае женщине назначается специальный осмотр, который называется кольпоскопия — осмотр шейки в специальном аппарате под многократным увеличением. Это абсолютно безболезненный и неинвазивный метод исследования. Если в ходе кольпоскопии доктор определил заболевание, то для его подтверждения необходимо взять маленький кусочек из пораженного участка и отправить его на гистологическое исследование: процедура называется биопсия шейки матки. Бояться ее не стоит, так как шейка матки лишена нервных окончаний и все манипуляции на ней считаются безболезненными. Перед проведением биопсии шейки матки доктор берёт мазки из влагалища на флору и из цервикального канала на онкоцитологию. Обязательный этап перед взятием биопсии — обследование на наличие инфекций передающихся половым путем. Методом ПЦР необходимо обследоваться на хламидии, микоплазмы, уреаплазмы, трихомонады, гарднереллы и на вирусные инфекции — папилломавирус человека и вирус простого герпеса. Если у женщины обнаружились, к примеру, хламидии или уреаплазмы, то сначала лечится инфекция, а потом берется биопсия шейки матки. Если же у женщины обнаруживается вирусная инфекция, то сначала берется биопсия, а потом назначается противовирусное лечение и непосредственно хирургическое лечение шейки матки. По результатам биопсии доктор сначала может назначить противовирусное, либо противовоспалительное лечение, а потом непосредственно хирургическое лечение шейки матки. Самым популярным и эффективным способом хирургии шейки матки является радиоволновая коагуляция. На сегодняшний день очень многие женские консультации столицы оснащены радиоволновыми аппаратами и цифровыми кольпоскопами. А теперь я хочу озвучить ответы на самые популярные вопросы по патологии шейки матки.

Как много времени займет лечение?

Если эрозия не запущена и нет инфекций, передающихся половым путем, то лечение шейки матки займёт примерно месяц. Первый этап — кольпоскопия, делается в первую фазу менструального цикла. После кольпоскопии — биопсия. Делать это в один день нежелательно, потому что во время кольпоскопии доктор проводит специфические пробы, в результате которых на шейку матки наносят специальные вещества — уксусную кислоту и раствор Люголя. Биопсию лучше выполнить через несколько дней. Ждать гистологический ответ придется в течение недели. Если гистология будет без осложнений, то есть в исследуемом материале будет отсутствовать воспаление, то уже после следующих месячных можно будет провести радиоволновую коагуляцию шейки матки.

Как скоро после радиоволновой коагуляции шейки матки можно планировать беременность?

Всё индивидуально. Очень многое зависит от регенеративных свойств организма. В среднем процесс заживления происходит от месяца до трех.

Что такое прививка от рака шейки матки?

В настоящее время существует две вакцины от рака шейки матки. Это гардасил и церварикс. Их действие основано на том, что они не дают возможности папилломавирусной инфекции привести к раку. К большому сожалению, от вирусных инфекций вылечиться раз и навсегда невозможно. Говоря простыми словами, прививка заставит вирусную инфекцию «спать».

В каком возрасте лучше всего прививаться от папилломавирусной инфекции?

В идеале прививку лучше делать девочкам от 14 лет, у которых не началась половая жизнь.

Передается ли половым путем вирусная инфекция и надо ли прививать партнера?

Вирус простого герпеса передается половым путем как от мужчины к женщине, так и от женщины к мужчине, чего нельзя сказать о папилломавирусной инфекции. Папилломавирусной инфекцией чаще болеют женщины и реже ее переносят. А вот мужчины, наоборот, болеют реже, а переносят чаще. Вот такая гендерная несправедливость. Поэтому партнера прививать не обязательно, но если у вас и у него есть обоюдное желание, то хуже ему от прививки не будет.

Какие есть противопоказания для проведения прививки?

Противопоказание — наличие в первую очередь дисплазии шейки матки или любой другой патологии шейки. Поэтому если у женщины есть показания для проведения вакцинации, то сначала санируется шейка матки и только после санации выполняется вакцинирование.

В заключение я хочу рассказать, как избежать, а точнее — как профилактировать заболевания шейки матки. Во-первых, это здоровый образ жизни, наличие постоянного и проверенного полового партнера, предохранение от нежелательной беременности. И самое главное — это ежегодное обследование у акушера-гинеколога. А сейчас пускай все, кто не был на приеме у гинеколога больше года, пойдут и запишутся к доктору на осмотр. Я желаю вам здоровья.

Материал подготовила акушер-гинеколог Наталья Федюкович