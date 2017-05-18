Идеальный отпуск по-белорусски: минчане о планах на лето

Идеальный отпуск, по мнению ряда белорусов, может быть исключительно за рубежом – желательно на море, на далеких безлюдных островах.

Впрочем, нашлись и те, кто готов с удовольствием отдохнуть и в Беларуси – в санаториях, на озерах и даже за городом на даче. Главное – полностью сосредоточиться на себе, забыть о работе.

Подробнее о том, где белорусы хотят провести отпуск – в видеоопросе Sputnik.