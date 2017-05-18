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Идеальный отпуск по-белорусски: минчане о планах на лето
19.05.2017 07:30 — Разное | Sputnik Беларусь
Идеальный отпуск, по мнению ряда белорусов, может быть исключительно за рубежом – желательно на море, на далеких безлюдных островах.
Впрочем, нашлись и те, кто готов с удовольствием отдохнуть и в Беларуси – в санаториях, на озерах и даже за городом на даче. Главное – полностью сосредоточиться на себе, забыть о работе.
Подробнее о том, где белорусы хотят провести отпуск – в видеоопросе Sputnik.
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В Беларуси установилась теплая погода, календарное лето тоже не за горами. Вот-вот начнется пора отпусков, поэтому Sputnik решил узнать у минчан, что для них идеальный...
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