Россельхознадзор ввел новые ограничения в отношении Беларуси

Россельхознадзор заявил о продолжающемся выявлении случаев поступления в Россию из Беларуси животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза и РФ, которые приобрели систематический характер.

В ведомстве отметили , что после переговоров 15 мая в Москве, Россельхознадзор попросил департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси приостановить ветеринарную сертификацию в Россию сухого молока, сыра и масла с ряда белорусских предприятий, но в Беларуси не отреагировали на это должным образом. В тоже время у ряда белорусских предприятий Россельхознадзор выявил повторные нарушения.

В связи с этим Россельхознадзор с 19 мая временно ограничил поставки в Россию сухого молока, сыра и масла, произведенных Кобринским маслодельно-сыродельным заводом, Молодечненским молочным комбинатом, молочной компанией «Новогрудские дары», Пружанским молочным комбинатом, Слуцким сыродельным комбинатм и его любанским филиалом.

Россельхознадзор также с 19 мая временно ограничил поставки сухой молочной сыворотки ОАО "Бабушкина крынка" в связи с ранее введенными ограничениями и повторным обнаружением наличия остатков антибиотиков в ней.

Кроме того, в связи с выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС в продукции филиала «Скидельская птицефабрика» ОАО «Агрокомбинат Скидельский» Россельхознадзор просит департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси ввести режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции предприятия и изменить статус организации в Реестре предприятий Беларуси.

Кроме того, Россельхознадзор сообщил о поступлении в России продукции с нарушением качественного состава от ОАО «Барановичский молочный комбинат», СООО «Верхний луг», ОАО «Здравушка-милк» Березинский филиал, «Ошмянский сыродельный завод» филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат». Также повторно выявлено наличие остатков антибиотиков в продукции, выработанной предприятием ПУП «Молочный полюс».

Россельхознадзор просит Минск принять все необходимые меры по недопущению поставок в Россию подконтрольных товаров с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС и РФ, а также провести расследование по установлению причин по каждому факту нарушений в продукции указанных предприятий и представить Россельхознадзору результаты этих проверок. В противном случае Россельхознадзор угрожает ввести ограничения в отношении их.

За время работы в Беларуси в мае представители Россельхознадзора посетили 13 предприятий по переработке молока, мяса и рыбы. Минсельхозпрод сообщал о том, что подготовил ответы на замечания Россельхознадзора еще по результатам предыдущей проверки белорусских предприятий российскими специалистами. В апреле этого года инспекция ряда белорусских предприятий длилась 9 дней, результатом ее оказалось снятие ранее установленных ограничений на поставки продукции двух компаний, однако по ряду проверенных предприятий у Россельхознадзора возникли вопросы и замечания.