Неделя любви к автомобилю началась в Минске 18 мая. В первый день акции сотрудники ГАИ вместе с компанией SKODA решили удивить водителей и останавливать отнюдь не нарушителей ПДД. Напротив — лишь тех, кто был обходителен на дороге: моргнул «аварийкой» в знак благодарности или пропустил авто, выезжающее со двора.

Сотрудники госавтоинспекции вооружились не штрафными талончиками, а подарками и отправились на проспект Дзержинского, одну из самых загруженных дорог в городе.





Сперва инспекторы проверяют, насколько минчане отзывчивы. Для этого оставляют автомобиль «с поломкой» и включают ему «аварийку». Тест с подвохом устраивают на улице Розы Люксембург. Здесь за 2 часа остановились 30 водителей, которых и поблагодарили сотрудники ГАИ.





— Мои скептические опасения не оправдались. Очень много хороших водителей! — отмечает начальник отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник. — Город, в котором уже 700 000 зарегистрированных автомобилей, нуждается в напоминании о хороших манерах поведения на дорогах, терпеливости к новичкам и готовности помогать друг другу.





Такая своеобразная проверка на вежливость открыла Неделю любви к автомобилю. Но это — только начало семидневной акции.

— Неделя любви к автомобилю — это возможность поблагодарить свою машину за верную службу и воспользоваться скидками наших партнеров. Но дело не только в выгоде, — объясняет Дарья Горбарук, начальник отдела маркетинга SKODA в Беларуси. — Мы запланировали две социальные акции совместно с ГАИ: «Движение с уважением», которая прошла сегодня, и «356 дней добра». В ее рамках можно стать водителем для ребенка из хосписа.





«Неделя любви» появилась в ответ на ежегодную акцию День без автомобиля. Как объясняют организаторы, эти события не конкурируют, а скорее дополняют друг друга. Ведь новая акция хочет обратить внимание и на важные функции, которые выполняет современное авто, а не делать акцент на вредных последствиях его работы.

Материал подготовлен при поддержке SKODA .