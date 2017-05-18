В дошкольном центре в Дзержинске эвакуировали 57 детей из-за задымления

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В дошкольном центре развития ребенка в городе Дзержинске эвакуировали 57 детей из-за задымления, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

Задымление 18 мая в 16.08 произошло в помещении электрощитовой на первом этаже здания центра. Сработали системы автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о чрезвычайных ситуациях "Молния". Работники МЧС и администрация учреждения из здания вывели 57 воспитанников. Пострадавших нет.

Предполагаемая причина задымления - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-