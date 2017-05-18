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Бывший опер разыскивается по делу о коррупции

19.05.2017 09:17 — Разное | Ежедневник  
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Бывший опер разыскивается по делу о коррупции

Сейчас Дмитрий Ковш находится в международном розыске и скрывается на территории Польши.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, сейчас расследуется уголовное дело в отношении Дмитрия Ковша, жителя Гродно. Его действия квалифицированы по ч. 1, 2 ст. 430 (получение взятки, повторно), ч. 1 ст.14 ч. 2 ст. 430 (покушение на получение взятки) УК РБ.

Следствием установлено, что обвиняемый, работая в должности оперуполномоченного по экономическим преступлениям УВД Гродненского облисполкома, в течение длительного времени систематически получал незаконные денежные вознаграждения.

В материалах уголовного дела имеются сведения о не менее чем 10 фактах получения и покушения на получение взятки в период с 2011 по 2013 годы.

Деньги должностному лицу предоставлялись в качестве благодарности за невоспрепятствование противоправной деятельности, выражавшейся в осуществлении незаконных валютных операций физическим лицом на одной из автодорог в пограничной зоне Республики Беларусь.

В уголовном деле также имеются сведения о продаже обвиняемым служебной информации о мероприятиях, проводимых государственными и правоохранительными органами в целях выявления и пресечения правонарушений и преступлений.

Дмитрий Ковш находится в международном розыске. Скрывается на территории Польши. В настоящее время, на основании документов, предоставленных белорусскими следователями, компетентными органами юстиции Республики Польша рассматривается вопрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности за совершенные преступления на территории Беларуси.

 
Теги: Гродно
 
 
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Сейчас Дмитрий Ковш находится в международном розыске и скрывается на территории Польши.

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