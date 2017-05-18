Мать и сын погибли при пожаре в Ляховичском районе

19 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичском районе при пожаре погибли два человека, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Несчастный случай произошел 18 мая в деревне Большое Городище. Около полуночи в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в жилом деревянном доме. Прибывшие на место спасатели нашли на полу в одной из комнат хозяйку 1959 года рождения. Женщину вынесли на свежий воздух, передали бригаде скорой помощи. Однако спасти пенсионерку не удалось, в 00.30 она скончалась. Также под обрушившимися конструкциями был обнаружен обгоревший труп 28-летнего сына владелицы дома, который приехал в гости к матери из Барановичей.

Наиболее вероятной причиной возгорания специалисты считают неосторожность при курении.-0-