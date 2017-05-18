В приложении Viber теперь можно закреплять чаты

В приложении Viber появились новые функции. Например, пользователи теперь могут закреплять чаты в смартфонах на базах Android и iOS.

Для того чтобы закрепить необходимый чат нужно удерживать некоторое время строку с названием. На устройствах от компании Apple чаты закрепляются через соответствующую кнопку.

Закрепленные разговоры будут все время находиться над всеми остальными сообщениями. Когда чат будет уже не нужен, его всегда можно открепить аналогичными способом.

Еще одной новой функцией стал поиск по стикерам. Например, вы хотите найти стикер, обозначающий улыбку, для этого вам нужно ввести символ "@", а после ключевое слово "улыбаться".