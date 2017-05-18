Научить порядку. В Могилеве жильцы подъезда заплатят 1,8 тысяч рублей за вандальные надписи

В Могилеве коммунальники не просто закрасили неприличные надписи на стенах подъезда, но полностью сделали ремонт. И выставили счет жильцам подъезда — почти 1,8 тыс. рублей на всех. Могилевчане недоумевают: почему для этого понадобилось столько времени и денег? Коммунальники уверяют: все сделано по закону, а хулиганили в подъезде «свои», поэтому наказание рублем должно еще и научить людей вести себя по-человечески.



Снимок носит иллюстративный характер.

Жильцы дома № 99 на улице Островского не понимают, зачем коммунальники сделали ремонт в их подъезде и почему жильцы должны оплачивать работы.

— Ремонт длился весь апрель. Сколько грязи было — вы не представляете. Все пропахло краской, даже вещи в квартире. Нам сказали, что ремонт начался якобы из-за вандальных надписей на стенах подъезда, но мы этих надписей не видели, — говорит могилевчанин Андрей.

Больше всего жильцов возмущает то, что расходы на ремонт они должны оплачивать сами. Жировки им еще не приходили — люди переживают, что суммы будут неподъемными.

— За ремонт подъезда жильцы будут платить на протяжении полугода. Общую сумму затрат разбили на 36 квартир в подъезде пропорционально площади каждой — все по закону, — рассказала TUT.BY начальница ЖЭУ-18 Светлана Константинова. — Например, у одного это будет 5,27 рублей в месяц, у другого — 10,98 рублей.

Она пояснила: в январе коммунальники обнаружили на стенах подъезда со второго по девтый этажи различные надписи. Некоторые были довольно неприличными. Комиссия обследовала подъезд, сфотографировала надписи. В РОВД направили письмо с просьбой провести проверку и найти хулигана. Оценили и размер нанесенного ущерба — 590 рублей.



Автора вандальных надписей не нашли. И ЖЭУ, по словам Константиновой, вывесило объявления о том, что лестничные клетки в подъезде находятся в неудовлетворительном состоянии. Коммунальники предложили жильцам самостоятельно отремонтировать подъезд до 15 марта. Предупредили: после этого ЖЭУ возьмет ремонт на себя, а затем выставит счет. Так и вышло.





В подъезде сняли старую побелку, заново все покрасили, так как если бы закрасили каждую надпись, «было бы некрасиво».

— Я понимаю, что все привыкли жить по старинке, но есть закон, по которому расходы на ремонт подъезда ложатся на его жильцов. Тем более если квартиры приватизированы, — говорит начальница ЖЭУ. — Возможно, разделение суммы пропорционально площади квартиры, а не количеству проживающих в ней, и не совсем правильно. И я могу понять возмущение тех, кто надписи эти не оставлял. Но хулиганил точно кто-то из «своих» — домофон в подъезде исправен. И, судя по всему, надписи оставили дети или подростки.





Светлана Константинова считает, что такая мера поможет воспитать в людях уважение к общему имуществу. И приводит пример, как социальный дом в микрорайоне Фатина и 10 лет не простоял целым — подъезд испортили так, что уже нужно делать ремонт.

— Люди несправедливы к коммунальникам, ругают, что мы ничего не делаем, например, мусор быстро не убираем, — говорит Константинова. — Но ведь мы и не сорим.

Указ № 535 «О предоставлении жилищно-коммунальных услуг» вступил в силу в январе. Он предусматривает некоторые изменения в жировке, несколько упрощает работу коммунальной службы. Если раньше для ремонта подъезда коммунальщикам нужно было получить согласие большей части собственников квартир, то сейчас письменно опрашивать жителей нет необходимости. Если подъезд обветшал, сотрудники коммунальной службы составляют дефектный акт и дают жильцам 30 дней на устранение дефектов. Если за это время жильцы сами подъезд не покрасят, ремонт сделают коммунальщики. А счет выставят владельцам квартир.