19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более десяти руководящих работников системы здравоохранения задержаны за взятки. Об этом БЕЛТА сообщили в КГБ.

Комитетом государственной безопасности в рамках борьбы с коррупцией 18 апреля при получении взятки в размере 2,8 тыс. евро с поличным задержан главный врач Пинской центральной больницы. В последующем за получение взяток задержаны десять руководящих работников системы здравоохранения Гомельской, Могилевской и Гродненской областей, а также города Минска. Суммы незаконных денежных вознаграждений составляли от $400 до $5 тыс.

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