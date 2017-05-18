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Более десяти руководящих работников системы здравоохранения задержаны за взятки

19.05.2017 10:11 — Разное | БелТА  
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19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более десяти руководящих работников системы здравоохранения задержаны за взятки. Об этом БЕЛТА сообщили в КГБ.

Комитетом государственной безопасности в рамках борьбы с коррупцией 18 апреля при получении взятки в размере 2,8 тыс. евро с поличным задержан главный врач Пинской центральной больницы. В последующем за получение взяток задержаны десять руководящих работников системы здравоохранения Гомельской, Могилевской и Гродненской областей, а также города Минска. Суммы незаконных денежных вознаграждений составляли от $400 до $5 тыс.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более десяти руководящих работников системы здравоохранения задержаны за взятки. Об этом БЕЛТА сообщили в КГБ.Комитетом государственной...

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