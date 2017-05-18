Если на ваш участок пришел крот — готовьтесь к длительной борьбе. Как показывает практика, какого-то одного, «самого верного» способа избавиться от него нет: многие уже испробовали такие экзотические противокротовые средства, как петарды, протухшая килька и будильники в стеклянных банках. Сегодня мы предлагаем обобщенный опыт борьбы с кротами и собрали 15 наиболее реальных вариантов.

1. Вода. Это самый распространенный, но и наименее действенный способ. Крот слеп, но мудр, его ходы под землей полностью затопит только всемирный потоп.



Нора крота. Заполнить ее водой практически невозможно

2. Газ из баллона. Мера действенная, но временная. Газ выветрится, крот вернется. К тому же есть опасность пожара на участке. И где гарантия, что под домом, баней и гаражом нет ходов?





3. Пивные банки на арматуре. Мнения дачников в этом вопросе расходятся — кому-то помогло, а кто-то, кроме мигрени от постоянного бряцания, эффекта не получил.





4. Карбид. Если у вас есть запасы этого суперсредства, то крот перейдет рыть окопы к вашему соседу. Но как только ваш запас иссякнет, он вернется в свои заброшенные штольни. То, что раньше можно было найти на любой стройке бесплатно, теперь продают по 20 «рэ» за банку.





5. Просроченная килька. Считается, что крот не любит разных вонючек. Поэтому некоторые владельцы участков раскладывают по норам протухшую кильку, рыбу. «Шахтеру» и в самом деле такая помойка не понравится. Но он не уйдет, а обойдет место закладки, а пути к «вонючке» просто запечатает.





6. Бутылки в земле. Метод, достойный внимания. Бутылки закапывают почти вертикально, над землей остается лишь горлышко (оно должно выступать из земли на 2−3 сантиметра). Считается, что кроты не вынесут воя ветра в бутылках и уйдут.





7. Ловушки в виде банок. Банки, ведра вкапывают под ходами кротов в расчете на то, что он будет беззаботно бежать по своей шахте, не заметит, что вы выкопали яму на полметра на его пути, и свалится в ловушку. Не исключено, что так может и произойти. Но вы готовы по собственной воле разрывать газон, чтобы изловить «хоть одного»?





8. Капканы для кротов. Их можно купить в любом хозяйственном отделе. Предупреждаем, что для крота это летальное оружие. И опять же, кто сказал, что получится всех переловить?



Фото: krot911.ru

9. Противокротовая сетка. Пожалуй, это самый верный, но скучный способ защитить газон от непрошенных гостей. Под сеткой кротам ловить нечего. Главное, уложить ее правильно, чтобы они не смогли проникнуть в верхний слой над сеткой. Главный минус — укладывать ее надо было до посадки газона.



Фото: krot911.ru

10. Будильники в банках. Метод прост: заведенные на разное время дешевые китайские будильники в закрытых стеклянных банках закапывают в местах деятельности кротов. Будильник срабатывает — крот убегает. Можно попробовать. Хотя бы ради смеха.





11. Серные дымовые шашки. Серные дымовые шашки, штук 15−20 на участок, единовременно закладываются по норам и поджигаются. Средство опробованное, эффект есть. Но мера временная, придется через некоторое время повторить.



Фото: krot911.ru

12. Петарды. Экзотический и травмоопасный (для человека) способ. Понравится это баловство всем любителям фейерверков и бывшим минерам. Разрываем норку и бросаем в нее петарду. Дым и грохот. Эффектно, но не эффективно. Канонада на поверхности отпугнет крота максимум на день, а вот последствия для газона могут быть печальными.



Фото: nastroy-rt.ru

13. Глубокий ленточный фундамент по периметру участка. Очень трудоемкий и дорогой способ без гарантированного успеха. Во-первых, перед тем как заливать фундаментную ленту, нужно всех кротов с участка или изгнать, или отловить. Во-вторых, заглублять фундамент придется основательно — крот роет на глубине до 2,5 метра. Так что подкоп не исключен.





14. Обученная кошка. У дачников существует поверье, что есть такие кошки, которые специализируются на охоте на кротов. И истребляют они все, что шевелится под и над землей. «Мурзик, фас!»



Фото: edicon.ru

15. Ультразвуковые отпугиватели. Это «высокотехнологичное» устройство издает ультразвуки, которые не нравятся кротам. Если верить рекламе, то всего-то и надо — вставить такую штуку в землю и смотреть, как враг сверкает пятками в сторону забора. Но на деле то ли отпугиватели бракованные продают, то ли белорусский крот «церпiць-церпiць, а потым прывыкае». Если устройство реально кому-то помогло — пишите нам.



