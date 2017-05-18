Доходность рублевых вкладов населения снизилась до исторического минимума

В апреле 2017 года средние ставки по рублевым вкладам населения достигли исторического минимума, свидетельствуют данные Национального банка.



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Средняя ставка по рублевым депозитам населения со сроком размещения до года в январе-апреле снизилась на четыре процентных пункта — с 12,4% годовых в январе до 8,4% в апреле. Это минимальное значение с 2000 года.

Представители финансового сектора ожидают, что ставки по рублевым вкладам населения продолжат снижаться, поскольку на рынке кредитования не наблюдается высокой активности, и банкам нет смысла привлекать рублевые средства населения.

«Объемы льготного (директивного) кредитования сокращаются и кредиты могут выдаваться только на рыночных условиях. Однако проблема заключается в том, что порядка 70% рынка приходится на госпредприятия, которые сильно закредитованы, и им тяжело обслуживать существующую задолженность, не говоря уже о новой задолженности. Поэтому банкам деньги просто некуда вкладывать», — объяснил БелаПАН ситуацию эксперт в банковских кругах.

По мнению белорусских экономистов, наличие этой проблемы подтверждают и действия Национального банка.

«Нацбанк регулярно изымает избыточную рублевую ликвидность из банковской системы, и это явно свидетельствует о нехватке окупаемых проектов, которые банкам можно было кредитовать», — отметил БелаПАН экономист Антон Болточко. В этих условиях, добавил он, ставки по рублевым вкладам населения, вероятнее всего, будут продолжать снижаться.

При этом, констатируют эксперты финансового рынка, несмотря на быстрое снижение процентных ставок на денежном рынке, массового оттока рублевых вкладов населения из банковской системы не наблюдается.

«Период спекулятивного поведения, когда вкладчики держали депозиты на короткие сроки и пытались зарабатывать на изменении курса рубля, позади. Сегодня люди, которые оставляют сбережения в банковской системе, готовы довольствоваться более низкой доходностью», — отметил в комментарии БелаПАН эксперт Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук.

На 1 мая объем срочных рублевых вкладов населения составил 3,17 млрд рублей и увеличился (с учетом начисленных процентов) на 7,5% с начала года.

В то же время срочные валютные вклады населения на 1 мая составили 6,85 млрд долларов и последние полтора года постоянно сокращаются. Экономисты Национального банка объясняют эту тенденцию тем, что в условиях снижения реальных доходов население использует валютные вклады для поддержания докризисного уровня потребления.