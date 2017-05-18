В Минском районе изъяли более 400 л нелегального алкоголя

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе правоохранители изъяли более 400 л нелегального алкоголя, сообщила БЕЛТА официальный представитель Партизанского РУВД Минска Наталья Ганусевич.

В поселке Большое Стиклево 48-летний местный житель хранил в хозяйственной постройке 405 л алкогольной продукции (водка и коньяк) без документов, подтверждающих законность приобретения и хранения, на общую сумму Br3 тыс. Алкоголь не был промаркирован акцизными марками. Со слов мужчины, предназначался для продажи.

Составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.27 (незаконные ввоз, перевозка, хранение алкогольных напитков и табачных изделий, производство, переработка и хранение этилового спирта и табачного сырья и продажа алкогольных напитков собственного производства) КоАП. Алкогольная продукция направлена на экспертизу.-0-