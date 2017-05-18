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В Молодечненском районе ликвидирован мини-завод по производству самогона
19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе ликвидирован мини-завод по производству самогона. Такая информация размещена на сайте УВД Миноблисполкома, сообщает БЕЛТА.
Правоохранители 18 мая в д.Вязовец (Молодечненский район) в сарае 50-летнего неработающего обнаружили самогонный аппарат и 6 тыс. л самогонной браги. Брага уничтожена, самогонный аппарат демонтирован. Составлен административный протокол по ч.1 ст.12.43 (изготовление или приобретение крепких алкогольных напитков (самогона), полуфабрикатов для их изготовления (браги), хранение аппаратов для их изготовления) КоАП.-0-
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Правоохранители 18 мая в д.Вязовец (Молодечненский район) в сарае 50-летнего неработающего обнаружили самогонный аппарат и 6 тыс. л самогонной браги.
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