19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главврач Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации подозревается в хищениях. Об этом БЕЛТА сообщили в КГБ.

Как проинформировали в Комитете государственной безопасности, 19 апреля возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере) в отношении главного врача Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации Виктора Масло. Он организовал хищение денежных средств, которые начислялись подчиненным ему работникам администрации в виде премий, на сумму не менее Br21 тыс.

Виктор Масло задержан, ему предъявлено обвинение. Уголовное дело для дальнейшего расследования передано в Следственный комитет.-0-