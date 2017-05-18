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Главврач Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации подозревается в хищениях

19.05.2017 10:30 — Разное | БелТА  
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19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главврач Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации подозревается в хищениях. Об этом БЕЛТА сообщили в КГБ.

Как проинформировали в Комитете государственной безопасности, 19 апреля возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере) в отношении главного врача Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации Виктора Масло. Он организовал хищение денежных средств, которые начислялись подчиненным ему работникам администрации в виде премий, на сумму не менее Br21 тыс.

Виктор Масло задержан, ему предъявлено обвинение. Уголовное дело для дальнейшего расследования передано в Следственный комитет.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Виктор Масло задержан, ему предъявлено обвинение. Уголовное дело для дальнейшего расследования передано в Следственный комитет.

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