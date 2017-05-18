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Более десяти руководящих работников системы здравоохранения задержаны за взятки

19.05.2017 10:11 — Разное | БелТА  
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Более десяти руководящих работников системы здравоохранения задержаны за взятки
Фото из архива

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более десяти руководящих работников системы здравоохранения задержаны за взятки. Об этом БЕЛТА сообщили в КГБ.

Комитетом государственной безопасности в ходе борьбы с коррупцией 18 апреля при получении взятки в размере 2,8 тыс. евро с поличным задержан главный врач Пинской центральной больницы Виктор Осочук. В последующем за получение взяток задержаны десять руководящих работников системы здравоохранения Гомельской, Могилевской и Гродненской областей, а также города Минска. Суммы незаконных денежных вознаграждений составляли от $400 до $5 тыс.

Установлено, что должностные лица на системной основе получали взятки за создание условий для победы в тендерах нужного им поставщика оборудования и реагентов в интересах клинико-диагностических лабораторий. "После удачного оформления сделки менеджеры коммерческих структур передавали должностным лицам незаконное вознаграждение - до пяти процентов от стоимости реализованных товаров. Функционирование указанных схем вело к удорожанию оборудования и реагентов на 30-70% для больниц и поликлиник. А фактически - для бюджета страны, из которого оплачивались все закупки", - отметили в КГБ.

В отношении вышеуказанных лиц возбуждены уголовные дела по ст. 430 (получение взятки) УК, предъявлены обвинения и применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Помимо сотрудников системы здравоохранения по ст. 431 (дача взятки) УК задержаны и помещены под стражу взяткодатели из числа функционеров коммерческих структур, в том числе руководитель НПЧУП "Белреамед" Николай Оганесян.

КГБ продолжает проведение следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех участников противоправной деятельности.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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КГБ продолжает проведение следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех участников противоправной деятельности.

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