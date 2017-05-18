Первая выставка-галерея 3D-картин в ТРЦ Galleria Minsk в «Ночь музеев» приглашает в кинопутешествие. 20 мая выставка превратит лофтовое пространство в кинопраздник. В программе — путешествие в пространстве и времени с помощью техники и без нее, 3D игровая зона, различный интерактив.





Главной фишкой станут «Сказки в формате 18×24», которые представит уникальный проект «Диафильм live» — показ диафильмов в сопровождении живой музыки и актерского прочтения, который воссоздаст ту «ритуальную», знакомую нам с детства атмосферу: затемнение комнаты, создание экрана из простыни или белой стены, заправка пленки в диапроектор, и непосредственно процесс прочтения в новом художественном воплощении.

Будут показаны народные и авторские, добрые и наивные, психоделические и немного странные сказки для взрослых. Присутствие детей также возможно, но материал может оказаться не достаточно понятным или не вполне интересным.

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Читать, петь и шуметь будут: Елена Гиренок, Наталья Леванова, Александр Ефремов и Антон Макуха. Гитара и другие инструменты — Андрей Евдокимов.

Также после посещения «Выставки-галереи 3D картин» фотоальбомы пополнятся необычными снимками и селфи, которые магический инстапринтер тут же распечатает.

Внимание! Одевайтесь в костюм любимого киногероя и проходите бесплатно. Стоимость билета только в этот вечер — 5 руб. для взрослого и 3 руб. для ребенка. Обладателю самого дерзкого кино-костюма ночи музеев — подарок. Начало кино-вечеринки в 18.00 до 22.00 Режим работы выставки в обычные дни с 10.00 до 22.00 ежедневно.