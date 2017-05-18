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Картина американского художника продана в Нью-Йорке за 110,5 млн долларов

19.05.2017 10:43 — Разное | Ежедневник  
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Картина американского художника продана в Нью-Йорке за 110,5 млн долларов

Автопортрет художника был продан в 2016 году за 57 млн долларов, что стало ценовым рекордом.

Картина американского художника Жан-Мишеля Баскии продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 110,5 млн долларов, сообщает БЕЛТА. За такую рекордную сумму для произведений уроженца Бруклина ушло полотно размером 1,83х1,73 м с изображением черной головы на голубом фоне. Такую сумму за произведение Баскии отдал японский предприниматель.

В прошлом году он уже приобрел автопортрет художника, заплатив 57,3 млн долларов, что тоже стало тогда ценовым рекордом. Баския начинал как граффитист, позже прославился работами в стиле неоэкспрессионизма. Он скончался в 1988 году от передозировки наркотиками в возрасте 27 лет.

 
 
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Автопортрет художника был продан в 2016 году за 57 млн долларов, что стало ценовым рекордом.

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