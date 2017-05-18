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Картина американского художника продана в Нью-Йорке за 110,5 млн долларов
19.05.2017 10:43 — Разное | Ежедневник
Автопортрет художника был продан в 2016 году за 57 млн долларов, что стало ценовым рекордом.
Картина американского художника Жан-Мишеля Баскии продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 110,5 млн долларов, сообщает
В прошлом году он уже приобрел автопортрет художника, заплатив 57,3 млн долларов, что тоже стало тогда ценовым рекордом. Баския начинал как граффитист, позже прославился работами в стиле неоэкспрессионизма. Он скончался в 1988 году от передозировки наркотиками в возрасте 27 лет.
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Автопортрет художника был продан в 2016 году за 57 млн долларов, что стало ценовым рекордом.
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