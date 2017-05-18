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ЕС готов помочь Беларуси в реализации Национального плана по правам человека

19.05.2017 10:45 — Разное | БДГ  
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Европейский союз готов оказать Беларуси содействие в реализации Национального плана по правам человека.

Как заявила глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин во время консультаций экспертного уровня «Отчетность в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах: пятый периодический доклад Республики Беларусь». По словам Вмкторин, принятие такого плана - прекрасный шаг со стороны властей страны.

Поддержка Беларуси в сфере прав человека будет исходить и от Организации Объединенных Наций, отметил в свою очередь постоянный координатор ООН в Беларуси Санака Самарасинха. Он подчеркнул, что подготовка очередного доклада о положении прав человека стала важным шагом для страны в этом направлении.

 
 
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Европейский союз готов оказать Беларуси содействие в реализации Национального плана по правам человека.

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