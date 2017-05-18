ЕС готов помочь Беларуси в реализации Национального плана по правам человека

Европейский союз готов оказать Беларуси содействие в реализации Национального плана по правам человека.

Как заявила глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин во время консультаций экспертного уровня «Отчетность в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах: пятый периодический доклад Республики Беларусь». По словам Вмкторин, принятие такого плана - прекрасный шаг со стороны властей страны.

Поддержка Беларуси в сфере прав человека будет исходить и от Организации Объединенных Наций, отметил в свою очередь постоянный координатор ООН в Беларуси Санака Самарасинха. Он подчеркнул, что подготовка очередного доклада о положении прав человека стала важным шагом для страны в этом направлении.