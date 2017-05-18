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Белоруска Даша Чернова выйдет на сцену в полуфинальном шоу "Ты супер!"

19.05.2017 11:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Как сама Даша готовится к этому событию, и как ее поддерживают родные и близкие, на радио Sputnik Беларусь рассказала опекун Дарьи Юлия Наталевич.

"Конечно, мы в нетерпении, в ожидании, в репетициях. Самая главная подробность — это, конечно же, волнение. Все думают о том, кто пройдет, как выступить. Для нас самая главная задача — выступить достойно. Достойно представить себя, свою страну, чтобы быть на уровне, потому что дети все очень сильные, все по-своему особенные", — отметила Наталевич. 

Белоруска Даша Чернова выйдет на сцену в полуфинальном шоу "Ты супер!"
© Sputnik/ ANTON DEVYATKIN
Дарья Чернова готовится зажечь на полуфинале "Ты супер!"

Опекун белорусской конкурсантки рассказала и о настроении самой Дарьи накануне полуфинального шоу.

"Волнительное, потому что песня очень ответственная, очень серьезного исполнителя. Поэтому Даша очень переживает, если петь взрослую песню, то есть в исполнении пускай не ребенка, а девушки, ее по-разному могут воспринять", — рассказала Наталевич.

Члены жюри показались Юлии Наталевич и самой Даше очень строгими,  поэтому обе волнуются, как судейская коллегия воспримет исполнение "взрослой песни"  белорусской конкурсанткой. Кроме того, опекун рассказала о том, что именно говорит своей подопечной перед выходом на сцену.

"Единственное — это "С богом и верь в себя!", главное — это моральная поддержка. Я мотивирующие подарки — это, наверное, не самое главное", — отметила опекун. 

Белоруска Даша Чернова выйдет на сцену в полуфинальном шоу "Ты супер!"
© Фото: PR-служба НТВ
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Радио Sputnik Беларусь желает Даше Черновой успехов в полуфинале шоу и верит в победу.  Главной интригой проекта пока остается то, как зрители своими голосами смогут повлиять на дальнейшую судьбу конкурсантов. Поддержать белорусскую участницу проекта "Ты супер!" Дарью Чернову можно на сайте Sputnik Беларусь.

Грандиозный финал вокального проекта "Ты супер!" пройдет в следующую пятницу, 26 мая, в Кремле. В качестве гостьи на финальное шоу приглашена и вторая конкурсантка из Беларуси Анастасия Кравченя.

Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дал шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участниками стали 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

 
 
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В субботу, 20 мая, в 20.00 в полуфинальном шоу "Ты супер!" вместе с другими конкурсантами примет участие и Дарья Чернова, до финала белорусской конкурсантке остался...

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