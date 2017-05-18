Как сама Даша готовится к этому событию, и как ее поддерживают родные и близкие, на радио Sputnik Беларусь рассказала опекун Дарьи Юлия Наталевич.

"Конечно, мы в нетерпении, в ожидании, в репетициях. Самая главная подробность — это, конечно же, волнение. Все думают о том, кто пройдет, как выступить. Для нас самая главная задача — выступить достойно. Достойно представить себя, свою страну, чтобы быть на уровне, потому что дети все очень сильные, все по-своему особенные", — отметила Наталевич.

Опекун белорусской конкурсантки рассказала и о настроении самой Дарьи накануне полуфинального шоу.

"Волнительное, потому что песня очень ответственная, очень серьезного исполнителя. Поэтому Даша очень переживает, если петь взрослую песню, то есть в исполнении пускай не ребенка, а девушки, ее по-разному могут воспринять", — рассказала Наталевич.

Члены жюри показались Юлии Наталевич и самой Даше очень строгими, поэтому обе волнуются, как судейская коллегия воспримет исполнение "взрослой песни" белорусской конкурсанткой. Кроме того, опекун рассказала о том, что именно говорит своей подопечной перед выходом на сцену.

"Единственное — это "С богом и верь в себя!", главное — это моральная поддержка. Я мотивирующие подарки — это, наверное, не самое главное", — отметила опекун.



© Фото: PR-служба НТВ Sputnik соберет звездных болельщиков в поддержку белорусской вокалистки

Радио Sputnik Беларусь желает Даше Черновой успехов в полуфинале шоу и верит в победу. Главной интригой проекта пока остается то, как зрители своими голосами смогут повлиять на дальнейшую судьбу конкурсантов. Поддержать белорусскую участницу проекта "Ты супер!" Дарью Чернову можно на сайте Sputnik Беларусь .

Грандиозный финал вокального проекта "Ты супер!" пройдет в следующую пятницу, 26 мая, в Кремле. В качестве гостьи на финальное шоу приглашена и вторая конкурсантка из Беларуси Анастасия Кравченя .

Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дал шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участниками стали 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии.