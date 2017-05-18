Суд оставил в силе приговор по делу об убийстве женщины, труп которой обнаружен в Вилейском водохранилище

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской суд оставил без изменений приговор минчанину, убившему бывшую жену, труп которой обнаружен в Вилейском водохранилище. Мужчина проведет за решеткой 11 лет, передает корреспондент БЕЛТА.

В феврале 2017 года Суд Партизанского района Минска признан мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.139 УК (убийство), и приговорил к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Сегодня Минский городской суд рассмотрел апелляцию и постановил оставить приговор в силе.

Кроме того, виновник заплатит брату умершей, который признан потерпевшим, Br15 тыс. компенсации.

Защитник, оспаривая предыдущее решение суда, заявил об отсутствии отягчающих обстоятельств. Его подзащитный своей вины не умалял, раскаялся и помогал следствию. По словам защитника, никаких корыстных причин совершать убийство у мужчины не было. Женщина, по версии защиты, вела аморальный образ жизни и оказывала давление на мужа. Произошедшее убийство было спонтанным и стало результатом постоянного стресса. Адвокат попросил смягчить наказание до шести лет колонии усиленного режима и взыскать Br5 тыс. вместо Br15 тыс.

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Обвинитель не согласился с доводами защиты и отметил, что злоумышленник три года скрывал убийство, поэтому нельзя говорить о полноценном сотрудничестве со следствием. Доводы об аморальном поведении пострадавшей также не состоятельны. Бывшие супруги уже не жили вместе. Обвиняемый не мог подвергаться давлению бывшей жены. Наказание, по словам прокурора, справедливо и соразмерно вине, оснований для смягчения не имеется.

Труп неизвестной женщины в спортивной сумке с признаками насильственной смерти обнаружили 30 сентября 2016 года в акватории Вилейского водохранилища на расстоянии 300 м от береговой линии. Несколько лет тело потерпевшей подвергалось воздействию воды, что представило особую сложность в установлении личности погибшей и обстоятельств смерти. Для этого следственной группой был разработан поэтапный план оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий.

В ходе аналитической работы установлено, что убитой оказалась минчанка 1974 года рождения, которая считалась без вести пропавшей с мая 2013 года. По подозрению в совершении убийства был задержан ее бывший супруг 1971 года рождения. Под тяжестью предъявленных доказательств мужчина сознался в преступлении. Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина в период инкриминируемых ему деяний мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими.-0-