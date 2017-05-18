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Брестская таможня изъяла предметов декора на Br180 тыс.

19.05.2017 11:08 — Разное | БелТА  
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19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестская таможня изъяла предметов декора на Br180 тыс., сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Субъект хозяйствования попытался незаконно переместить через таможенную границу ЕАЭС 11 тыс. предметов домашнего декора, занизив их реальную стоимость в четыре раза.

Груз следовал из Чехии в автомобиле "Мерседес" через республиканский пункт таможенного оформления "Козловичи". При таможенном контроле брестские таможенники установили, что предметы декора перемещались через границу по документам, содержащим недостоверные сведения. Обнаружен второй пакет документов, реальная стоимость товара в котором оказалась в разы выше указанной в представленных к таможенному оформлению. Субъект хозяйствования попытался занизить сумму подлежащих уплате таможенных платежей на Br20 тыс.

Вазы, свечи, подсвечники, кувшины, цветы, кашпо и другие предметы изъяты.

Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.3 ст.14.5 КоАП Беларуси.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Субъект хозяйствования попытался незаконно переместить через таможенную границу ЕАЭС 11 тыс. предметов домашнего декора, занизив их реальную стоимость в четыре...

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