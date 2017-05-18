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На территорию посольства Беларуси в Литве бросили петарду

19.05.2017 11:05 — Разное | БелТА  
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На территорию посольства Беларуси в Литве бросили петарду
Фото МИД

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территорию посольства Беларуси в Литве бросили петарду. Соответствующая информация размещена в твиттер-аккаунте МИД, сообщает БЕЛТА.

"18 мая на территорию посольства был брошен предмет (предположительно петарда)", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Полиция Литвы ведет расследование происшествия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"18 мая на территорию посольства был брошен предмет (предположительно петарда)", - говорится в сообщении.

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