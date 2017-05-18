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"Вложили меньше миллиона долларов". Бизнесмен без опыта в общепите открывает четвертое заведение
«Два ресторана в Витебске работали без моего участия 5 лет, я не обращал на них внимания. Но потом посыпался некоторый бизнес, и пришлось обращать внимание на все», — говорит Сергей Миргородский. На днях бизнесмен открывает в центре Минска уже четвертое заведение — «Дом». Мы прогулялись по двухэтажному бару-ресторану в компании совладельца и узнали, как он пришел в этот бизнес.
«Дельбар» еще не доведен до ума и проигрывает «Винному шкафу»
С Сергеем Вячеславовичем мы встречаемся вечером в его еще не открытом заведении. На встречу он приехал на мотоцикле. Рассказывает, что байк на юбилей два года назад ему подарил друг.
— Я только получил права, и в этот день мне звонят из салона, говорят, приезжайте, забирайте. По городу ездить нравится: нет проблем с парковками, пробками. И вообще, ветер в лицо — это кайфово.
Новое заведение, где бизнесмен по-приятельски здоровается со всеми сотрудниками, должно было открыться еще в среду.
— Что это мы не открылись?
— Сергей Вячеславович, только меню приехало!
— Ну вот, видите, открыться должны были сегодня в обед. А зарплату все получают! — шутит он и добавляет. — Стройку нельзя закончить, можно только остановить.
Новый двухэтажный бар-ресторан (на первом этаже расположился бар с авторскими настойками, на втором — ресторан с посадкой около 50 человек) находится в центре Минска на улице Революционной. По соседству с новым рестораном уже работает подшефное Сергею заведение — бар «Дельбар».
— Но этот проект ["Дельбар"] еще не доведен до ума. И я пока не понимаю, как это сделать. Он хороший, нравится мне. Но он не очень наполняется людьми и сильно проигрывает «Винному шкафу», который на Революционной является локомотивом. Нам нужен небольшой ребрендинг. Вообще, я считаю, что если у тебя нет замечаний к собственному бизнесу — это плохо.
«Чтобы в ресторане дела шли неплохо — в нем нужно жить»
Бизнесмен рассказывает, что в ресторанный бизнес попал случайно.
— Витебский ресторан, а точнее два, достались мне при «разделении имущества» с бывшими компаньонами. К тому же вдруг старший сын захотел отучиться на повара. Причем сказал об этом маме, а мне постеснялся. Но я ответил, что он может пойти учиться, куда он хочет. И я согласен с одним моим приятелем, который сказал своему сыну так: «Ты можешь даже собирать бычки на пляже. Но ты должен быть лучшим собиральщиком бычков на пляже во всем мире».
Но то был только первый намек на будущий бизнес. Позже у Сергея случились крупные финансовые неприятности — пришлось вникать в работу своих заведений. Вместо пиццерии, куда приходили мамы с детьми, сделали молодежное место: гастробар «Угол 90». По словам Миргородского, выстрелило оно очень неплохо. Второе витебское заведение — ресторан «Журавинка» — был на грани закрытия.
— Огромная дебиторская задолженность, куча неоплаченных счетов, пустые склады. Все было плохо, а руки у меня до него 5 лет не доходили. Но мы привезли туда в сентябре столичную команду — шефов, метрдотеля. И к февралю увеличили оборот в два раза, к июлю — в три.
Хоть результат июля не самый показательный (в этом месяце в городе проходит «Славянский базар»), успех предприятий воодушевил.
— Когда разговариваешь с опытными рестораторами, многие говорят: «8 лет назад было хорошо, а сейчас этот бизнес находится на спаде». Любая прибыль стремится к так называемой «нормальной». То есть если в какой-то отрасли экономики возникает неплохая прибыль, все туда стремятся. Когда-то все стремились в застройщики (этот период своей жизни Сергей называет не самым лучшим и говорит, что не занимался этим системно, а успеха достичь можно только при полном погружении в дело. — Прим. AFISHA.TUT.BY). Так же и в ресторанном бизнесе: чтобы дела шли неплохо, в нем нужно жить.
«В Минске огромное количество хороших ресторанов и отличных рестораторов»
Сергей говорит, что в регионе ресторанный бизнес чувствует себя более комфортно.
— Сегодня ситуация такая: если в любом регионе сделать более-менее уровневое заведение, тебя ждет успех. Достаточно сделать правильные вещи: оказывать хороший сервис, кухню, не обманывать людей (не делать «Мохито» на водке и не добавлять в коктейли дешевый алкоголь). Здесь, в Минске, все не так. Здесь огромное количество хороших ресторанов и прекрасных рестораторов. И конкуренция сумасшедшая.
Но как более платежеспособный город Минск привлекал, не скрывает Сергей.
— Мы шли по этой улице и узнали, что здание можно забрать под ресторан (здание принадлежит КУП «Минская спадчина». — Прим. AFISHA.TUT.BY). Перекупили право аренды, это помещение было в высокой степени готовности, сдано как общепит. Хотя вложили мы сюда еще очень много, дешево у нас как-то не получается. Это было будто в шутку. «Может, возьмем?» — «Давай возьмем». Пошли к другу, который очень богатый человек, заняли денег, — улыбается Сергей.
Здание присмотрели летом, работа над рестораном «Дом» началась в сентябре.
— Пока непонятно, как это все выстрелит. Сейчас люди хотят не только хлеба, но и зрелищ. И очень часто в этом бизнесе именно развлекательная программа играет одну из самых важных ролей. Кухня — это необходимое, но не достаточное условие.
— Вы сказали, что дешево у вас не получается. Сколько вы сюда вложили?
— Хотели вложиться в одну сумму, но получилось больше. В любом случае, это меньше миллиона [долларов], — отшучивается Сергей. — Это все очень дорогая штука — ресторанный бизнес. И говорить о том, что это высокоокупаемые проекты, не приходится. Но при грамотной постановке вопроса, говорят, 20 процентов с оборота это должно приносить. Но если ставить своей задачей только финансовую составляющую, никогда ничего не достигнешь. Нужно работать для других, тогда, возможно, что-то получится.
В тестовом режиме ресторан уже работает.
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Прогулялись по двухэтажному бару-ресторану "Дом" в компании совладельца и узнали, как он пришел в этот бизнес.
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