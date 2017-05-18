«Два ресторана в Витебске работали без моего участия 5 лет, я не обращал на них внимания. Но потом посыпался некоторый бизнес, и пришлось обращать внимание на все», — говорит Сергей Миргородский. На днях бизнесмен открывает в центре Минска уже четвертое заведение — «Дом». Мы прогулялись по двухэтажному бару-ресторану в компании совладельца и узнали, как он пришел в этот бизнес.



Сергей Миргородский. Бизнесмен. Был в числе прочего председателем наблюдательного совета кондитерской фабрики СП «Ивкон» и директором ОДО «Айрон». Последние полтора года развивает собственные заведения — два в Минске и два в Витебске. Говорит, что только начинает понимать, как устроен бизнес в сфере общепита.

«Дельбар» еще не доведен до ума и проигрывает «Винному шкафу»

С Сергеем Вячеславовичем мы встречаемся вечером в его еще не открытом заведении. На встречу он приехал на мотоцикле. Рассказывает, что байк на юбилей два года назад ему подарил друг.

— Я только получил права, и в этот день мне звонят из салона, говорят, приезжайте, забирайте. По городу ездить нравится: нет проблем с парковками, пробками. И вообще, ветер в лицо — это кайфово.



Дизайном во всех заведениях занималась Маша Костюшкина. «Знаете, как было в автомобильном мире за границей и в Советском Союзе? Там дизайнер приходит и говорит: будем делать вот такую машину. И все технологи думают, как сделать то, что он нарисовал. У нас, в Советском Союзе, было не так. Была такая штука — унификация. Фары от трактора Belarus один в один подходили к „жигулям“. Совершенно серьезно, я на тракторном заводе проработал конструктором 5 лет. В наших заведениях западный подход, у нас все решает дизайнер. Ее слово — закон».

Новое заведение, где бизнесмен по-приятельски здоровается со всеми сотрудниками, должно было открыться еще в среду.

— Что это мы не открылись?

— Сергей Вячеславович, только меню приехало!

— Ну вот, видите, открыться должны были сегодня в обед. А зарплату все получают! — шутит он и добавляет. — Стройку нельзя закончить, можно только остановить.





Новый двухэтажный бар-ресторан (на первом этаже расположился бар с авторскими настойками, на втором — ресторан с посадкой около 50 человек) находится в центре Минска на улице Революционной. По соседству с новым рестораном уже работает подшефное Сергею заведение — бар «Дельбар».

— Но этот проект ["Дельбар"] еще не доведен до ума. И я пока не понимаю, как это сделать. Он хороший, нравится мне. Но он не очень наполняется людьми и сильно проигрывает «Винному шкафу», который на Революционной является локомотивом. Нам нужен небольшой ребрендинг. Вообще, я считаю, что если у тебя нет замечаний к собственному бизнесу — это плохо.

«Чтобы в ресторане дела шли неплохо — в нем нужно жить»

Бизнесмен рассказывает, что в ресторанный бизнес попал случайно.

— Витебский ресторан, а точнее два, достались мне при «разделении имущества» с бывшими компаньонами. К тому же вдруг старший сын захотел отучиться на повара. Причем сказал об этом маме, а мне постеснялся. Но я ответил, что он может пойти учиться, куда он хочет. И я согласен с одним моим приятелем, который сказал своему сыну так: «Ты можешь даже собирать бычки на пляже. Но ты должен быть лучшим собиральщиком бычков на пляже во всем мире».



Многие тарелки на стене, которые используется как элемент дизайна, стоят около 100 долларов. «Это английский фарфор, мы пользовались ими в Витебске. На тарелки пожизненная гарантия от сколов. И сколов действительно не бывает. Но на поверхности остаются царапины после ножей — и для ресторана они уже не подходят».

Но то был только первый намек на будущий бизнес. Позже у Сергея случились крупные финансовые неприятности — пришлось вникать в работу своих заведений. Вместо пиццерии, куда приходили мамы с детьми, сделали молодежное место: гастробар «Угол 90». По словам Миргородского, выстрелило оно очень неплохо. Второе витебское заведение — ресторан «Журавинка» — был на грани закрытия.

— Огромная дебиторская задолженность, куча неоплаченных счетов, пустые склады. Все было плохо, а руки у меня до него 5 лет не доходили. Но мы привезли туда в сентябре столичную команду — шефов, метрдотеля. И к февралю увеличили оборот в два раза, к июлю — в три.





Хоть результат июля не самый показательный (в этом месяце в городе проходит «Славянский базар»), успех предприятий воодушевил.

— Когда разговариваешь с опытными рестораторами, многие говорят: «8 лет назад было хорошо, а сейчас этот бизнес находится на спаде». Любая прибыль стремится к так называемой «нормальной». То есть если в какой-то отрасли экономики возникает неплохая прибыль, все туда стремятся. Когда-то все стремились в застройщики (этот период своей жизни Сергей называет не самым лучшим и говорит, что не занимался этим системно, а успеха достичь можно только при полном погружении в дело. — Прим. AFISHA.TUT.BY). Так же и в ресторанном бизнесе: чтобы дела шли неплохо, в нем нужно жить.

«В Минске огромное количество хороших ресторанов и отличных рестораторов»

Сергей говорит, что в регионе ресторанный бизнес чувствует себя более комфортно.

— Сегодня ситуация такая: если в любом регионе сделать более-менее уровневое заведение, тебя ждет успех. Достаточно сделать правильные вещи: оказывать хороший сервис, кухню, не обманывать людей (не делать «Мохито» на водке и не добавлять в коктейли дешевый алкоголь). Здесь, в Минске, все не так. Здесь огромное количество хороших ресторанов и прекрасных рестораторов. И конкуренция сумасшедшая.





Но как более платежеспособный город Минск привлекал, не скрывает Сергей.

— Мы шли по этой улице и узнали, что здание можно забрать под ресторан (здание принадлежит КУП «Минская спадчина». — Прим. AFISHA.TUT.BY). Перекупили право аренды, это помещение было в высокой степени готовности, сдано как общепит. Хотя вложили мы сюда еще очень много, дешево у нас как-то не получается. Это было будто в шутку. «Может, возьмем?» — «Давай возьмем». Пошли к другу, который очень богатый человек, заняли денег, — улыбается Сергей.

Здание присмотрели летом, работа над рестораном «Дом» началась в сентябре.

— Пока непонятно, как это все выстрелит. Сейчас люди хотят не только хлеба, но и зрелищ. И очень часто в этом бизнесе именно развлекательная программа играет одну из самых важных ролей. Кухня — это необходимое, но не достаточное условие.











— Вы сказали, что дешево у вас не получается. Сколько вы сюда вложили?

— Хотели вложиться в одну сумму, но получилось больше. В любом случае, это меньше миллиона [долларов], — отшучивается Сергей. — Это все очень дорогая штука — ресторанный бизнес. И говорить о том, что это высокоокупаемые проекты, не приходится. Но при грамотной постановке вопроса, говорят, 20 процентов с оборота это должно приносить. Но если ставить своей задачей только финансовую составляющую, никогда ничего не достигнешь. Нужно работать для других, тогда, возможно, что-то получится.

В тестовом режиме ресторан уже работает.

Где: Революционная, 26. Когда: с 11.00 до 00 (в пятницу и субботу — до последнего посетителя). Сколько: супы — 6−7 рублей, салаты — 9−15 рублей, основные блюда — 10−24 рубля, блюда на компанию — 3−48 рублей. Наливки — 2,5 рубля, коктейли — 11 рублей. Вскоре во дворе появится большая летняя терраса на 100 человек.

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