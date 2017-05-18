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Велогонщика оштрафовали за написанное на груди приглашение девушки на свидание

19.05.2017 11:26 — Разное | Tut.by  
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Велосипедист команды Lotto-Jumbo Виктор Кампенартс оштрафован за приглашение девушки на свидание на старте гонки в рамках многодневки «Джиро д'Италия». Об этом сообщает Sporza.

Кампенартс стартовал в расстегнутом комбинезоне, а на его груди было написано: «Карлин, пойдем на свидание?» В результате бельгийский спортсмен был оштрафован на 100 швейцарских франков (102 доллара) за нанесение ущерба имиджу велоспорта. Решение было принято организаторами «Джиро».

При этом девушка согласилась встретиться с Кампенартсом.

Бельгиец занимает 158-е место в «Джиро д' Италия». Лидирующему голландцу Тому Дюмулену, представляющему команду Sunweb, он уступает 1 час 51 минуту 31 секунду

 
 
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Велосипедист команды Lotto-Jumbo Виктор Кампенартс оштрафован за приглашение девушки на свидание на старте гонки в рамках многодневки "Джиро д'Италия". Об этом сообщает...

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